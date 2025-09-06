Esportes

Motivado
Notícia

Após acesso ao Gauchão, meia quer ajudar a colocar o Caxias na Série B do Brasileiro: "Uma oportunidade especial"

Atleta foi contratado recentemente e já tem experiência na Série C sob o comando do técnico Júnior Rocha, no Ypiranga, quando também disputou um quadrangular final

Tiago Nunes

Direto de Fortaleza

