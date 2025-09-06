Após acesso ao Gauchão, meia quer ajudar a colocar o Caxias na Série B do Brasileiro: "Uma oportunidade especial"

Mossoró chega com ritmo de jogo, pois estava atuando pelo Inter SM, onde fez 18 jogos. Vitor Soccol / Caxias/Divulgação

O Caxias inicia neste fim de semana o quadrangular final em busca de uma vaga na Série B. A estreia será neste domingo (7), diante do Floresta, fora de casa. A delegação conta com a novidade do meia Mossoró, que pode fazer sua estreia.

Com passagens pela base do Juventude, Mossoró soma passagens por Internacional, Brasil de Pelotas, Londrina, ABC, Novo Hamburgo, Ypiranga e Confiança. Além disso, foi um dos destaques recentes pelo Inter de Santa Maria, onde conquistou o acesso à elite do Gauchão. O atleta deve começar no banco, mas chega motivado em colocar o time na Série B do Brasileiro.

- Chego muito empolgado para mais um desafio na minha trajetória profissional. A disputa da fase decisiva da Série C é uma grande responsabilidade e também uma oportunidade especial. Quero dar o meu máximo para poder corresponder dentro de campo e preparado para ajudar na luta pelo acesso, que é o principal objetivo da temporada - destacou o meia.

No embalo da fase final, Mossoró ressaltou a necessidade de adaptação rápida. O meia destacou que o quadrangular da Série C cobra regularidade e máxima concentração, já que cada rodada pode ser determinante.

- Estou chegando agora, mas quero me adaptar o mais rápido possível ao grupo e ao estilo de jogo. O quadrangular é muito equilibrado, são jogos difíceis e cada ponto pode fazer a diferença lá na frente. Sei da responsabilidade que é vestir a camisa do Caxias, por isso vou dar meu máximo para ajudar o clube a conquistar o acesso, que é o grande objetivo de todos aqui - completou.

A segunda fase da Série C reúne dois grupos de quatro equipes cada. No quadrangular, o Caxias integra o Grupo A, ao lado de São Bernardo, Londrina e Floresta, enquanto o Grupo B é formado por Náutico, Ponte Preta, Guarani e Brusque.