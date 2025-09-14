Apesar da derrota, técnico do Juventude enaltece evolução da equipe diante do líder do Brasileirão

Técnico Thiago Carpini avaliou o resultado no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

Com mais de 15 mil torcedores presentes no Estádio Alfredo Jaconi, o maior público do Juventude no Brasileirão, o Verdão encarou o líder e foi valente em campo. Diante do Flamengo, o time de Thiago Carpini sabia que a missão era difícil. Mesmo com a derrota por 2 a 0, a equipe se portou bem em campo.

Após o jogo, o treinador valorizou a evolução que o elenco apresentou nas últimas rodadas.

— Todo ponto é bem-vindo, mas acho que o que vale para o jogo de hoje é valorizar o que foi feito, alguns pontos positivos que a gente vem evoluindo. É um pouco estranho você falar de evolução com resultado adverso, mas a gente tem que enxergar o futebol de outras perspectivas. Enfrentamos hoje um Flamengo, dispensa aqui comentários em relação à organização do trabalho. O trabalho do Filipe em relação à capacidade técnica coletiva e individual que existe hoje no Flamengo. A disparidade é grande e uma equipe acostumada a finalizar muito sobre os adversários — comentou Thiago Carpini, que completou:

— Muita coisa positiva, da mesma maneira que eu falei para eles no vestiário, nós não temos euforia nos momentos bons e o nosso momento ainda é bom, é um recorte ainda bem positivo. Se nós mantivermos esse nível de aproveitamento em percentuais de pontos, não tenho dúvidas que o nosso objetivo vai ser alcançado, mas até lá a gente precisa pontuar e seguir evoluindo.

O treinador alviverde começou o jogo novamente com Nenê. Apesar dos 44 anos, se viu um jogador marcando e criando com intensidade e atuando de falso nove. Alan Ruschel também foi novidade na escalação na lateral-esquerda, assim como Rafael Bilu no ataque.

— No jogo de hoje, a gente tentou esticar um pouco mais a segunda linha. Tem um cara por dentro, que é o Nenê, que conseguisse sustentar um pouco essa bola, dar um pouco mais o ritmo, mudar os corredores. O cara também da bola parada, em alguns momentos funcionou, em outros não. Mas foi uma opção para o jogo de hoje, não me difere jogar em casa ou jogar fora. Da mesma maneira que o Alan fez um jogo bom no meu ponto de vista - disse Carpini, que seguiu: