Apahand/UCS disputa Campeonato Brasileiro Juvenil feminino de Handebol

Equipe de Caxias do viaja no próximo domingo (28). Apahand/UCS / Divulgação

A equipe juvenil feminina da Apahand/UCS embarca neste domingo (28), rumo a Balneário Camboriú-SC para disputar o Campeonato Brasileiro de Handebol Juvenil, voltado para atletas de 17 e 18 anos. A competição reúne algumas das principais equipes do país e será uma oportunidade importante para as jovens atletas mostrarem seu talento em nível nacional.

A estreia da equipe caxiense acontece na segunda-feira (29), às 10h30min, contra o tradicional EC Pinheiros, de São Paulo. Na terça-feira (30), o desafio será contra a ADHJ, de Jaraguá do Sul-SC, às 9h. Encerrando a fase classificatória, a Apahand/UCS enfrenta a ASHb, de Sorriso-MT, na quarta-feira (1º), também às 9h.

Todos os jogos serão realizados em Balneário Camboriú e terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da Confederação Brasileira de Handebol no YouTube, permitindo que torcedores e familiares acompanhem as partidas de qualquer lugar do país.