Apafut vence o Nova Prata na abertura da Terceirona Gaúcha

No clássico serrano que marcou a estreia das duas equipes na Terceirona Gaúcha, a Apafut, de Caxias do Sul, derrotou o Nova Prata por 2 a 0. O jogo foi realizado neste domingo (28), no Estádio Mário Cini, em Nova Prata.
Os gols que garantiram a vitória para a equipe do técnico Everson Aguiar foram marcados por Juan, aos 20 minutos do primeiro tempo, e Parisoto, aos 36 da segunda etapa.
No outro jogo do Grupo A, o Guarani-VA goleou o Novo Horizonte por 7 a 0, e está na liderança pelo saldo de gols. Na segunda rodada, no dia 5 de outubro, a Apafut recebe o Guarani-VA e o Nova Prata visita o 1992 de Carazinho.