AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Mirassol x Juventude

Neste domingo (21), Juventude e Mirassol se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão 2025. A partida inicia às 16h, no Estádio Maião, em Mirassol.

Na última rodada, o Verdão perdeu para o Flamengo por 2 a 0, enquanto os paulistas derrotaram o Grêmio por 1 a 0. O Verdão está em 18º Lugar, com 21 pontos, enquanto o Mirassol tem 39 pontos e é 13ª colocação.

No histórico de confrontos, sete jogos, com três vitórias do Ju, dois empates e dois triunfos do Mirassol.

O técnico Thiago Carpini encontra seu maior problema na zaga. Cinco dos oito defensores alviverdes estão lesionados ou em processo de recuperação e desfalcam a equipe para o confronto. Dentre as opções disponíveis estão Marcos Paulo, Luan Freitas e Bernardo, de 20 anos.