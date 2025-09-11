Alunos do La Salle Carmo viajam para Jogos da Juventude em Brasília

Jovens são acompanhados pelos professores José Aldair Teles Fabro e Renato Duarte. La Salle Carmo / Divulgação

Os Jogos da Juventude 2025 estão acontecendo no Distrito Federal. De 9 a 20 de setembro, alunos do Colégio La Salle Carmo representam o Rio Grande do Sul na competição.

Atletas entre 15 e 17 anos da escola caxiense competem em diversas categorias. A equipe é orientada pelos professores José Aldair Teles Fabro e Renato Duarte.

Na natação, Letícia Moreira de Lima tem disputas até domingo (14). No vôlei de praia, que acontece assim que os nados forem finalizados e seguem até o sábado (20) seguinte, Anna Luisa Schuch Igansi e Letícia Matté representam a instituição.

Leia Mais Atletas da Serra integram a Seleção Gaúcha de Natação nos Jogos da Juventude 2025

Por fim, os confrontos do vôlei masculino acontecem de 20 a 26 de setembro. Os jogadores caxienses são: Bernardo Antônio Contini Gallina, Bernardo Loeser Britto, Carlos Eduardo de Souza Leão, Gabriel Antônio Sebben, Guilherme Dambros Fogaça, Guilherme Moz Dalzochio, João Pedro Brasil Cappellaro, Lucas Voss Pimentel, Miguel Echer Sangalli, Rafael dos Santos Menes e Richard Gomes Palhano.