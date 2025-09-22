"Alguns já estão ficando para trás, e vão ficar cada vez mais", diz Thiago Carpini sobre grupo de atletas do Juventude

Em sete jogos sob o comando de Carpini, Ju venceu três e perdeu três. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude ainda busca encontrar um equilíbrio de atuações dentro do Brasileirão 2025. Sob o comando de Thiago Carpini, a equipe evoluiu, tem sido mais competitiva, mas ainda não conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Após a derrota por 2 a 0 para o Mirassol, domingo, no interior paulista, o treinador lamentou a falta de efetividade do time e os erros que levaram ao segundo revés seguido na competição nacional.

— Não vejo um aspecto anímico tão fragilizado. Nós enfrentamos uma equipe que nos colocou muita dificuldade, parte alta da tabela, muito bem organizada, né? E que ainda não perdeu em casa. Em vários momentos, acho que a gente controlou bem o jogo, e esses pequenos detalhes tem que ser ajustados. Se a gente vem num recorte mais curto, eu falo da minha chegada, são três vitórias, três derrotas e um empate. Se nós tivéssemos essa campanha durante toda a competição, a gente estaria facilmente no meio da tabela — avaliou Carpini.

No duelo contra o quarto colocado da Série A, o técnico alviverde optou por improvisar Caíque na zaga e fez outras mudanças na formação, incluindo a volta de Batalla e o ingresso de Matheus Babi como titular. O ataque não funcionou, e as peças que entraram na segunda etapa também não corresponderam. A exceção foi Lucas Fernandes, meia elogiado por Carpini após a partida.

— Estou tentando encontrar soluções dentro daquilo que a gente tem para entregar esse médio prazo até o final da competição. Eu vejo dessa maneira. Mas claro que eu não vou ficar aqui insistindo em algumas situações que eu já vi. Infelizmente, não vai ser para esse momento. Não é má vontade, não é isso. Eu não posso falar nada desses atletas, porque eles têm trabalhado muito. Mas, infelizmente, a performance precisa acontecer nos 90 minutos — destacou o treinador, que completou sobre a performance individual de alguns jogadores contra o Mirassol: