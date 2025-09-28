"Algumas coisas que não controlamos frearam um resultado melhor", diz técnico do Juventude após empate com o Inter

Carpini destacou que escolhas na formação fizeram parte de uma estratégia para soltar o time no segundo tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Thiago Carpini também falou sobre a arbitragem ao avaliar o empate em 1 a 1 do Juventude com o Inter, na noite deste sábado (27), no Estádio Alfredo Jaconi. O comandante alviverde questionou os critérios de um jogo que ele considerou muito truncado, especialmente por conta das decisões de Matheus Candançan.

- Eu não vou me alongar muito sobre a arbitragem. O Candançan é um dos melhores árbitro dessa geração, e ele sempre deixa o jogo seguir mais. E hoje não foi. Não condiz com a capacidade dele. O jogo não andou. Sobre os lances, acredito que a falta no Caíque era para expulsão - avaliou o treinador.

Carpini optou por mudanças na formação inicial, com os retornos de Ewerthon e Rodrigo Sam após longos períodos de ausência. Igor Formiga atuou em uma segunda linha ofensiva e Nenê voltou ao time titular. No primeiro tempo, o time não finalizou ao gol de Anthoni.

- Traçamos uma ideia inicial de neutralizar pontos fortes da equipe do Inter. Sabíamos que não produziríamos tanto ofensivamente. Não conseguimos ter o controle do jogo, com o Lucas Fernandes e o Nenê. A ideia era levar o jogo mais adiante e buscar o resultado a partir das mudanças no segundo tempo, soltar mais o time - disse Carpini, que lamentou o gol sofrido em uma jogada onde Nenê escorregou e o Inter conseguiu armar o contra-ataque:

- Tivemos uma sequência de erros e nos custou o gol. Não é só erro do Nenê ou do Igor Formiga. Erramos e vamos corrigir. Mas o adversário não teve outras oportunidades. Só que se teve uma equipe que foi merecedora pela vitória, foi o Juventude. Tem muita coisa positiva também, a maneira como fomos buscar o empate. Todo ponto precisa ser valorizado, a vitória era muito importante, tivemos chances na segunda etapa, mas algumas coisas que não controlamos frearam um resultado melhor.

O Juventude volta a atuar na terça-feira (30), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Carpini não contará com o volante Caíque e o atacante Taliari, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O volante Jadson volta a ficar à disposição.