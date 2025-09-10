ACBF volta a golear a SER Santiago e conquista a Copa RS pela primeira vez

Título inédito foi conquistado diante da torcida. Lucka Cyríaco / Divulgação ACBF

A ACBF venceu a SER Santiago pela segunda vez nesta terça-feira (9) e conquistou a Copa RS 2025. A partida foi disputada no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.

Em mais uma grande atuação, a equipe laranja aplicou uma goleada de 5 a 0, garantiu o troféu e, consequentemente, ficou com a vaga na Copa do Brasil 2026.

Juninho foi o destaque da partida com três gols marcados, além do goleiro Angelo, que também teve uma excelente atuação, fechando o gol da equipe da Serra. Camilo e Murilo completaram o placar.

No confronto de ida, em Santiago, a ACBF já havia aplicado 6 a 2 na SER Santiago na semana passada.

Foi primeira vez que a ACBF conquistou a Copa RS, competição que teve início em 2019.