A sequência que o Juventude precisa quebrar diante do Inter no Alfredo Jaconi

Juventude e Inter voltam a se enfrentar no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude enfrenta um longo jejum de vitórias contra o Inter no Estádio Alfredo Jaconi. Desde 10 de novembro de 2021, quando venceu por 2 a 1 pela 31ª rodada do Brasileirão, o time alviverde não conseguiu superar o rival em casa. Naquela ocasião, os gols foram marcados por Dawhan e Paulo Victor, contra.

Nesta última vitória em casa, em 2021, o Juventude era comandado por Jair Ventura, e entrou em campo com Douglas; Michel Macedo, Quintero, Forster e William Matheus; Jadson, Dawhan (Paulo Henrique) e Guilherme Castilho (Ricardinho); Wagner (Wescley), Sorriso e Ricardo Bueno (Capixaba).

Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes no Jaconi, por Gauchão, Copa do Brasil e Brasileirão com o Juventude acumulando três derrotas e três empates. A última partida entre os clubes no Estádio Alfredo Jaconi foi na temporada passada, pela 24ª rodada do Brasileirão, e terminou com vitória colorada por 3 a 1, ampliando o tabu que já dura quase quatro anos.

Nos últimos 10 confrontos disputados no Estádio Alfredo Jaconi, o Inter levou a melhor em cinco oportunidades. Foram só duas vitórias da equipe da casa. Os outros três jogos terminaram empatados.

O retrospecto recente reforça o desafio que o Juventude terá pela frente no próximo confronto contra o Inter. Além da pressão por quebrar a sequência diante do adversário colorado, o time busca se afirmar na temporada e reencontrar o caminho das vitórias diante de um adversário que também vive um momento de turbulência e está na segunda página da tabela do Brasileirão.

Jogos recentes entre Juventude x Inter no Jaconi