A mudança de ordem tática que pode ocorrer no time do Juventude contra o Flamengo

Thiago Carpini terá a dura missão de tentar parar o Flamengo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude segue trabalhando a pleno vapor visando um dos confrontos mais esperados da 23ª rodada do Brasileirão 2025. No domingo (14), às 16h, o Verdão recebe o líder da competição, o poderoso Flamengo.

O Ju vem de uma importante vitória sobre o Ceará, fora de casa. Já os cariocas ficaram no 1 a 1 com o Grêmio diante de 70 mil pessoas no Maracanã.

Para repetir o feito do Tricolor e tentar segurar o Fla, o técnico Thiago Carpini está tendo duas semanas de trabalhos intensos com o grupo de atletas. Para este duelo ele não contará com o atacante Batalla, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pelo mesmo motivo, o outro colombiano, Giraldo, também não será opção.

Para a vaga do atacante, as duas alternativas principais que surgem no elenco alterariam a formação tática da equipe. Uma delas seria a volta de Nenê. O Vovô Garoto tem sido opção de Carpini nos jogos realizados no Alfredo Jaconi, e poderá voltar à equipe após ficar no banco no Ceará.

A outra alternativa, também já testada em campo pelo treinador, é colocar o lateral Igor Formiga numa segunda linha pela direita, dando mais intensidade ao setor.

Uma terceira via seria a simples troca de um atacante por outro. Neste caso, além de Ênio, o treinador alviverde tem outros atacantes de beirada à disposição como Rafael Bilu e Negueba, este último recém-contratado.

Na defesa, a ausência será o zagueiro Abner, que sofreu uma lesão muscular na coxa. Luan Freitas deve formar a dupla de zaga com Wilker Ángel. O venezuelano retornará da seleção após o compromisso diante da Colômbia, nesta terça-feira (9) pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Uma provável formação alviverde teria: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Igor Formiga); Veron e Taliari.