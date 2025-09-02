Esportes

A busca por respostas
Notícia

A mente em jogo: Desde 2023, Caxias investe na psicologia para superar desafios além das quatro linhas

A boa fase do Caxias na Série C também passa por um fato extracampo, mas que está diretamente ligado ao gramado. Katerina Dall’Agno Demori é psicóloga do Caxias e explica como seu trabalho é desenvolvido Centenário com jogadores e a comissão técnica

Tiago Nunes

