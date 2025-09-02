A mente em jogo: Desde 2023, Caxias investe na psicologia para superar desafios além das quatro linhas

Katerina acompanha a rotina dos atletas no Estádio Centenário. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Máquina de complexidade inigualável, o nosso cérebro é também o palco de batalhas invisíveis. No universo do futebol, onde a pressão e a adrenalina se misturam, a mente se torna um campo de jogo. Aqui, o sucesso não é medido apenas pela força física ou pela habilidade técnica, mas pela capacidade de um atleta de dominar seus próprios medos internos. É a segurança que o eleva à glória, e a insegurança que o leva ao fracasso. Neste esporte, a mente não é apenas uma ferramenta, mas sim a base sobre a qual se constrói um castelo de conquistas, ou que pode derrubá-lo com a mesma força de um sopro.

Desde 2023 o Caxias conta com a psicóloga Katerina Dall’Agno Demori. Ela iniciou um trabalho ainda pouco explorado pelos clubes. Nem todos possuem um profissional da psicologia em suas comissões técnicas. Mas como lidar com a pressão? Com os problemas da vida pessoal? E com a busca pela perfeição e resultado? Foi procurando respostas que o Caxias decidiu ter Katerina no dia a dia do Estádio Centenário.

— A diretoria percebeu que a psicologia era uma das áreas que poderia ajudar naquele momento para as coisas que ficavam naquela sensação. Então, tudo quase. Será que não tem outras esferas que a gente também tem que olhar. Quando eu cheguei foi realmente construir. E quando a gente fala em construir, a gente fala em ter muito cuidado também para que não assuste. Então, a gente tem que ir passo por passo para buscar a confiança — comentou Katerina ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Muitos atletas não tiveram um acompanhamento de um profissional de psicologia na sua formação. Poucos buscam na terapia um auxílio quando adultos. O tema ainda é pouco explorado fora das quatro linhas. Assim, o processo é diferente.

— Os atletas que são formados em clubes formadores normalmente tiveram contato com psicólogos na base. Mas é muito diferente também. Eu trabalho na base e no profissional. Então, para alguns é o primeiro contato. Para outros eu também tenho que mostrar que dá para confiar — contou a psicóloga Grená, que completa:

— Num primeiro momento, todos passam individualmente. E aí, depois, a gente trabalha muito em cima da orientação e do aconselhamento. Então, não é todos que têm um horário todas as semanas. Não. É na rotina. Por isso que a gente está no dia a dia. Às vezes acontece uma coisa específica nesse dia e que o atleta precisa parar e organizar o pensamento para refletir sobre — explicou Katerina.

Katerina iniciou o trabalho no clube no começo da temporada de 2023. Neimar De Cesero / Agencia RBS

ENTRE APLAUSOS E VAIAS

Na arquibancada, o que move o torcedor é a paixão pelo seu clube. E cada ação de um atleta tem reflexo direto no concreto. O jogador pode ser ovacionado por um gol ou vaiado por um erro crucial. É como andar no fio da navalha.

O Caxias passou por uma situação complexa de ser explicada neste ano, mas que serviu para amadurecer o time. No Gauchão, a equipe venceu o São Luiz, mas o time saiu vaiado, pois a torcida esperava uma goleada já que jogava com dois atletas a mais em campo. E como lidar com todo esse turbilhão de emoções em um grupo de 30 atletas?

— Volto para o ponto de que cada indivíduo é um indivíduo. Vão ter atletas que vão precisar muito de uma motivação externa. Eles vão precisar da validação. Eles vão ser mais potentes com a validação. E vai ter o atleta que não. Que foi acostumado a fazer a vida inteira por si. A lutar sozinho. E não vai se importar com isso. Onde é que está a raiz disso? E aí vamos um pouco mais longe de por que a gente tem que investigar o passado mesmo não sendo uma psicologia clínica. Porque todo padrão que se repete de algo doloroso que não foi bem trabalhado vai voltar a doer — contou Katerina.

De forma coletiva ou individual, o grupo do Caxias entra em um momento decisivo a partir deste domingo (7). Restam seis jogos para o tão sonhado acesso à Série B e o primeiro desafio será contra o Floresta, fora de casa.

Em um mundo onde existem muitas perguntas para explicar o comportamento humano, selecionamos três para a psicóloga do Caxias, Katerina Demori:

Katerina faz parte da comissão fixa do clube. Neimar De Cesero / Agencia RBS

EXISTE UM PERFIL IDEAL PARA UM ATLETA DE ALTO RENTIDMENTO ?

— Um atleta de alto rendimento, ele tem que ter muitas habilidades cognitivas. Então, tem que saber tomar decisão. Tem que ter uma capacidade de concentração alta. Precisa desenvolver resiliência, gerenciamento de erro. Eu vou errar. E vou errar muito mais do que vou acertar. Então, a persistência, ela faz parte disso. Então, eu acho que quando a gente fala de um perfil, a gente fala muito mais de habilidades. E que não precisam ser natas, mas precisam ser desenvolvidas. Senão, em algum momento, a vida e a carreira vão cobrar isso.

COMO LÍDAR COM A PRESSÃO POR RESULTADOS?

— Quando a gente treina. A gente está treinando com algumas variáveis, por exemplo com os colegas ali que são do time junto. A gente está treinando com uma condição climática. A partir do momento em que a gente vai para um espaço competitivo voltamos a falar do desgaste. Quanta energia o corpo gasta para se colocar em ação? Já é naturalmente mais. Porque são mais variáveis. Só o fato do atleta se manter focado. Apenas ali se blindar nas quatro linhas já é um desgaste. Então, quanto mais o atleta automatizar o gesto técnico, quanto mais ele estiver preparado, mais ele vai conseguir ter um raciocínio ágil para tomar decisões.

DE QUE FORMA A TORCIDA INFLUENCIA NO AMBIENTE?