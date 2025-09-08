Esportes

Brasileirão 2025
Notícia

Juventude está invicto há 28 anos como mandante diante do Flamengo

Equipes voltam a se enfrentar neste domingo (14), às 16h30min, no Alfredo Jaconi, em confronto válido pela 23ª rodada

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

