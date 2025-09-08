Juventude está invicto há 28 anos como mandante diante do Flamengo

Zagueiro Antônio Carlos Zago marcou o gol da vitória alviverde de 1 a 0 sobre o Fla pelo Brasileirão 2006. Porthus Junior / Agencia RBS

Se depender do histórico de confrontos, o líder do Brasileirão 2025 não terá a vida facilitada em Caxias do Sul no próximo domingo (14), diante do Juventude, pela 23ª rodada. Afinal, os cariocas não vencem o Verdão, fora de casa, há 28 anos.

São 13 jogos de invencibilidade do Ju como mandante. Neste período, foram sete vitórias alviverdes e seis empates. O último triunfo carioca sobre os gaúchos em Caxias do Sul ocorreu pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 1997: 1 a 0, com gol contra de Rodrigo, aos 24 minutos do segundo tempo.

Mas o Verdão voltou a derrotar o Fla naquela mesma edição do torneio na segunda fase: 3 a 2. Porém, a partida com o mando alviverde foi disputada no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, porque a CBF entendeu que o estádio Alfredo Jaconi não tinha capacidade mínima para receber público nesta etapa da competição.

Júnior Baiano abriu o placar para os cariocas, aos nove minutos. Flávio e Maurílio viraram para o Ju em menos de 20 minutos. Juan deixou tudo igual antes do intervalo. Mas Jean definiu o 3 a 2 para o Ju aos 32 do segundo. O Ju venceu com um a menos, pois o zagueiro Índio foi expulso aos 45 da etapa inicial.

No atual campeonato, enquanto o Flamengo tenta ampliar a diferença para o vice-líder Palmeiras, o Verdão tem mais uma oportunidade de deixar o Z-4. Em 18º, com 21 pontos, o Ju está a apenas um de alcançar o Santos, o 16º colocado, com 22. No primeiro turno, no Maracanã, o Flamengo venceu por 6 a 0, impondo a segunda maior goleada da competição nesta temporada.

— Eu acho que o jogo com o Flamengo, a gente não pode só ter esse entusiasmo que tivemos contra o Ceará, essa energia de não desistir do jogo nos minutos finais e buscar a vitória contra o Flamengo. Tem que ser os 90 minutos e um pouco mais. Mesmo assim, é muito difícil — projetou o técnico Thiago Carpini.

Confira os resultados da longa invencibilidade alviverde sobre o Fla:

:: 13 jogos, com sete vitórias do Juventude e seis empates. Aproveitamento de 69%;

:: O resultado que mais se repetiu foi o empate em 2 a 2 (quatro vezes), seguido por 1 a 0 para o Ju (três vezes);

:: Pela 2ª fase do Brasileirão de 1997, o Ju venceu por 3 a 2, mas o jogo foi disputado no Olímpico, em Porto Alegre;

:: A última vitória carioca fora de casa sobre o Ju ocorreu pelo Brasileirão de 1997, na 22ª rodada.

Os duelos: