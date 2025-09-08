Juventude está invicto há 28 anos como mandante diante do Flamengo

Se depender do histórico de confrontos, o líder do Brasileirão 2025 não terá a vida facilitada em Caxias do Sul no próximo domingo (14), diante do Juventude, pela 23ª rodada. Afinal, os cariocas não vencem o Verdão, fora de casa, há 28 anos.
São 13 jogos de invencibilidade do Ju como mandante. Neste período, foram sete vitórias alviverdes e seis empates. O último triunfo carioca sobre os gaúchos em Caxias do Sul ocorreu pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 1997: 1 a 0, com gol contra de Rodrigo, aos 24 minutos do segundo tempo.
Mas o Verdão voltou a derrotar o Fla naquela mesma edição do torneio na segunda fase: 3 a 2. Porém, a partida com o mando alviverde foi disputada no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, porque a CBF entendeu que o estádio Alfredo Jaconi não tinha capacidade mínima para receber público nesta etapa da competição.
Júnior Baiano abriu o placar para os cariocas, aos nove minutos. Flávio e Maurílio viraram para o Ju em menos de 20 minutos. Juan deixou tudo igual antes do intervalo. Mas Jean definiu o 3 a 2 para o Ju aos 32 do segundo. O Ju venceu com um a menos, pois o zagueiro Índio foi expulso aos 45 da etapa inicial.
No atual campeonato, enquanto o Flamengo tenta ampliar a diferença para o vice-líder Palmeiras, o Verdão tem mais uma oportunidade de deixar o Z-4. Em 18º, com 21 pontos, o Ju está a apenas um de alcançar o Santos, o 16º colocado, com 22. No primeiro turno, no Maracanã, o Flamengo venceu por 6 a 0, impondo a segunda maior goleada da competição nesta temporada.
— Eu acho que o jogo com o Flamengo, a gente não pode só ter esse entusiasmo que tivemos contra o Ceará, essa energia de não desistir do jogo nos minutos finais e buscar a vitória contra o Flamengo. Tem que ser os 90 minutos e um pouco mais. Mesmo assim, é muito difícil — projetou o técnico Thiago Carpini.
Confira os resultados da longa invencibilidade alviverde sobre o Fla:
:: 13 jogos, com sete vitórias do Juventude e seis empates. Aproveitamento de 69%;
:: O resultado que mais se repetiu foi o empate em 2 a 2 (quatro vezes), seguido por 1 a 0 para o Ju (três vezes);
:: Pela 2ª fase do Brasileirão de 1997, o Ju venceu por 3 a 2, mas o jogo foi disputado no Olímpico, em Porto Alegre;
:: A última vitória carioca fora de casa sobre o Ju ocorreu pelo Brasileirão de 1997, na 22ª rodada.
Os duelos:
Juventude 2x1 Flamengo - Brasileirão 2024
Juventude 2x2 Flamengo - Brasileirão 2022
Juventude 1x0 Flamengo - Brasileirão 2021
Juventude 2x2 Flamengo - Brasileirão 2007
Juventude 1x0 Flamengo - Brasileirão 2006
Juventude 2x2 Flamengo - Brasileirão 2005
Juventude 1x0 Flamengo - Brasileirão 2004
Juventude 2x2 Flamengo - Brasileirão 2003
Juventude 1x1 Flamengo - Brasileirão 2001
Juventude 2x1 Flamengo - Copa do Brasil 2001 (2x3 Flamengo, nos pênaltis)
Juventude 1x1 Flamengo - Copa João Havelange 2000
Juventude 3x1 Flamengo - Brasileirão 1999
Juventude 3x2 Flamengo - Brasileirão 1997 (jogo no Olímpico, em Porto Alegre)
Juventude 0x1 Flamengo - Brasileirão 1997