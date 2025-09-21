"A gente saiu frustrado", avalia técnico do Caxias sobre terceiro empate seguido na Série C

Grená segue sem vencer no quadrangular final. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias errou bastante no Estádio VDG, na noite deste sábado (20), contra o Londrina, mas conseguiu evitar um prejuízo maior. O Grená saiu perdendo após um primeiro tempo temerário. Porém, buscou o empate na etapa final, com Jonathan Ribeiro. Após o jogo, o técnico Júnior Rocha avaliou a atuação do seu time no empate em 1 a 1.

— A gente saiu frustrado, porque sabíamos que se a gente caprichasse um pouquinho mais na circulação e naquele último passe nós poderíamos ter saído daqui com a vitória. Agora, sem terra arrasada, estamos com três pontos, três empates. Temos o jogo de volta agora, diante do nosso torcedor, aquela atmosfera que a gente conhece do Centenário. O torcedor realmente é o nosso décimo segundo jogador — avaliou o treinador.

Logo no começo do segundo tempo, o Caxias teve um jogador a mais em campo. O lateral-esquerdo Mauricio, do Londrina, levou o segundo amarelo após falta em Jhonatan e foi expulso. Logo na sequência, o Grená empatou com Jhonatan, mas a melhora não foi suficiente para vencer o jogo.

— Ficamos com um a mais, fomos fazendo algumas mexidas, sem desestruturar a equipe, sem desorganizar, porque eu sei que as coisas são sistemáticas, as coisas são automatizadas para que a gente consiga chegar no último terço com condições de cruzar uma boa bola, de finalizar. Às vezes, não acontece, não podemos nem reclamar do campo, porque o campo é igual para os dois — comentou Júnior Rocha.

Agora, o Caxias retorna para Caxias do Sul. No próximo domingo, às 19h, o Grená enfrenta novamente o Londrina, na abertura do returno do quadrangular. Um jogo que pode encaminhar vez a busca pela vaga à Série B.