"É a sensação do campeonato", aponta lateral do Juventude sobre duelo contra o Mirassol pelo Brasileirão

Reginaldo apontou os caminhos para equipe reagir na tabela de classificação. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A derrota para o líder do Brasileirão 2025, o poderoso Flamengo, não foi tão amarga como o torcedor jaconero pode imaginar. Apesar da necessidade urgente de pontos para a equipe de Thiago Carpini deixar o Z-4, o empenho diante de uma das melhores equipes sul-americanas foi aprovado no vestiário alviverde.

O pensamento é praticamente unânime de que o Juventude saiu maior para encarar os próximos desafios na competição após o enfrentamento com os cariocas.

— A gente sai fortalecido, apesar da derrota. Sabemos que é sempre ruim perder. A nossa margem de erro, ela cada vez que passa, diminui. Mas saímos fortalecidos, jogamos contra o líder da competição, uma equipe que tem uma folha salarial que não dá para comparar com a nossa — admitiu o lateral-direito Reginaldo, que completou:

— Sabemos também das nossas limitações, das nossas qualidades, e acredito que a gente fez um bom jogo. Agora é levantar a cabeça, corrigir os erros, para que possamos aproveitar as próximas oportunidades e conseguir as vitórias.

Mais uma parada duríssima pela frente

O Verdão não terá vida mole após encarar a melhor equipe do Brasileirão 2025. O próximo desafio será diante da "sensação do campeonato", o Mirassol. A equipe que estreou na Série A nesta temporada luta fortemente para ficar no G-4 da competição e já somou 38 pontos, 17 a mais do que o Verdão.

— Jogo dificílimo. O Mirassol é uma grande equipe, vem fazendo uma grande campanha, é a sensação do campeonato, poucos esperavam. Eles vêm de uma sequência muito positiva dentro de casa. Temos alguns dias para treinar e descansar, para irmos lá e fazer um grande jogo e buscar pontos. Como a gente perdeu em casa, a gente tem que buscar fora — admitiu o lateral alviverde, que finalizou:

— Sem olhar a tabela, não é momento de ficar olhando a tabela. Óbvio que ficamos sabendo das coisas e acabamos criando aquela ansiedade de querer sair logo. Isso vai nos atrapalhar se ficarmos olhando. Focar no presente, no jogo a jogo, como o Carpini tem falado todos os dias, que a gente vai conseguir sair dessa situação.