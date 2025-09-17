Esportes

Confiante
Notícia

"É a sensação do campeonato", aponta lateral do Juventude sobre duelo contra o Mirassol pelo Brasileirão

Reginaldo projetou o duelo contra o time paulista, no próximo domingo (21), e valorizou desempenho apresentado contra o Flamengo

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

