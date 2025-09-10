10ª Meia Maratona de Caxias do Sul consagra tricampeão consecutivo e atleta com três títulos

Prova foi disputada neste domingo (28). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mais de 3,8 mil corredores participaram da 10ª edição da Meia Maratona de Caxias do Sul, realizada neste domingo (28). O evento, promovido pela Prefeitura de Caxias do Sul por meio da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL), em parceria com o Clube de Corredores e o Sesc, contou um tricampeão consecutivo e uma atleta com três títulos em quatro anos.

Na elite masculina da Meia Maratona, Emerson Rosa Oliveira, natural de Portão, foi o grande vencedor, cruzando a linha de chegada em 1h10min02seg. Ele é tricampeão consecutivo da prova e baixou em dois minutos o tempo do ano passado.

— Muito feliz. São poucas vezes que um atleta tem a chance de ser tricampeão da prova. Consegui mais uma vez. Queria agradecer a organização e feliz pelo pessoal que busca a saúde e o bem-estar — comentou Emerson em entrevista à Rádio Atlântida.

Ele foi seguido de perto por Lucas Alves Andrade (1h10min21seg) e Maicon Douglas Mancuso (1h10min59seg). Jardelino dos Santos Flech (1h12min10seg) e Eduardo Pereira Maia (1h12min18seg) completaram o top 5 da categoria.

Entre as mulheres, Marlei Willers garantiu o primeiro lugar com o tempo de 1h21min12seg. Ela também foi campeã em 2022 e 2023. No ano passado, não participou. Natural de Planalto, no Paraná, Marlei é quase uma gaúcha, pois reside em Morro Reuter.

— Caxias é uma prova dura de fazer, mas muito bem organizada. É um desafio diferente. Temos que dosar. É mais estratégico do que velocidade. Sempre um prazer estar aqui. O povo daqui me recebe muito bem — comentou a vencedora.

Em segundo lugar, no 21k, ficou Fabricia Ester Stedille (1h23min24seg). Depois vieram Jocacia Oliboni da Luz (1h27min38seg) com Daniele da Silva (1h29min22seg) e Josiane de Fatima Anhaia (1h31min31seg) fechando o pódio feminino.

Após a cerimônia de premiação, que celebrou os destaques e conquistas da prova, o público foi presenteado com o show da banda Acústicos e Valvulados. O grupo trouxe energia e clássicos do rock nacional ao palco, encerrando o evento com clima festivo e muita música.

A prova teve disputas no 3,4 km voltados para atletas das classes funcionais que utilizam cadeira de rodas, além das distâncias de 5 km e 10 km (rústica), e a Meia Maratona, com percurso de 21 km.

Vencedores da Meia Maratona de Caxias do Sul

Masculino

1º - Emerson Rosa Oliveira - 1h10min02seg

2º - Lucas Alves Andrade - 1h10min21seg

3º - Maicon Douglas Mancuso - 1h10min59seg

4º - Jardelino dos Santos Flech - 1h12min10seg

5º - Eduardo Pereira Maia - 1h12min18seg

Feminino

1º - Marlei Willers - 1h21min12seg

2º - Fabricia Ester Stedille - 1h23min24seg

3º - Jocacia Oliboni da Luz - 1h27min38seg

4º - Daniele da Silva - 1h29min22seg

5º - Josiane de Fatima Anhaia - 1h31min31seg



