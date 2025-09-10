Esportes

Festa nas ruas
10ª Meia Maratona de Caxias do Sul consagra tricampeão consecutivo e atleta com três títulos

Mais de 3,8 mil corredores participaram da 10ª edição da Meia Maratona de Caxias do Sul, realizada neste domingo (28). Confira os resultados 

