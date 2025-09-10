10ª Copa de Saltos Hípica da Serra acontece neste final de semana, em Caxias do Sul

Em ambos os dias, as provas iniciam às 9h30min. Tassia Maieski / Divulgação

No próximo final de semana, Caxias do Sul receberá a 10ª edição da Copa de Saltos Hípica da Serra. A competição vale pontos para o ranking estadual e acontece em Ana Rech.

Em sua edição comemorativa, as disputas acontecem, pela primeira vez, em dois dias. No sábado (27), a programação conta com a 6ª Etapa do Ranking de Escolas FGEE (Federação Gaúcha de Esportes Equestres). Já no domingo (28), integra as atividades da 4ª Etapa da Liga Hípica do Vale dos Sinos 2025.

As inscrições podem ser realizadas até quinta-feira (25), através do site da Live Horse ou por este link.

Anette Titton De Carli, professora de equitação e proprietária da Hípica da Serra, celebra a 10ª edição do evento.

— É emocionante perceber que Caxias do Sul tem um trabalho sólido na prática dos esportes equestres. Temos atletas com técnica apurada, preparados para conseguir ótimos resultados — destaca.