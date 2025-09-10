Esportes

Hipismo
Notícia

10ª Copa de Saltos Hípica da Serra acontece neste final de semana, em Caxias do Sul

Evento acontece na hípica em Ana Rech, e pela primeira vez terá dois dias de competições

Camila Corso

Jornal Pioneiro

