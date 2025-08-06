Zagueiro que esteve no acesso à Série C pelo Caxias anuncia aposentadoria: "Encerro um ciclo e inicio um novo capítulo"

Dirceu defendeu o Caxias entre 2023 e 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de quase 20 anos no futebol, o zagueiro Dirceu anunciou a aposentadoria dos gramados. Aos 37 anos, o defensor paranaense, fez parte da campanha do acesso do Caxias à Série C, em 2023. No Estádio Centenário, Dirceu ainda foi um líder em campo na campanha do vice-campeonato gaúcho na mesma temporada.

Pelo Grená, Dirceu entrou em campo 41 vezes entre 2023 e 2024, com três gols e uma assistência.

— Obrigado, Futebol! Chegou um grande dia: o dia de anunciar que irei me aposentar dos gramados como jogador de futebol. Gratidão é o sentimento que me define neste momento, a Deus, por ter me guiado até aqui; à minha família, por estar comigo em todos os momentos; e a tudo que vivi nesses mais de 30 anos dedicados ao futebol, sendo 20 deles como atleta profissional — comentou o zagueiro em sua rede social.

Depois de deixar o Caxias, no ano passado, o defensor ainda atuou por São Joseense e Patriotas, ambos do Paraná.

Histórico e idolatria no Londrina

Natural de Ibaiti, no interior do Paraná, com apenas 10 anos de idade, Dirceu iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Coritiba. Em 2005, aos 17 anos, passou a treinar com o elenco profissional do clube, ganhando experiência ao lado de Adriano, Fernando Prass e Rafinha.

Três anos depois, fez sua estreia nos gramados do Couto Pereira, no jogo de ida da final do Paranaense de 2008. Dirceu foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o rival Athletico, conquistando seu primeiro título como profissional: o Campeonato Paranaense de 2008. Em 2010, voltou a levantar o troféu estadual e fez parte do elenco campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, protagonizando uma das campanhas mais marcantes da história recente do clube alviverde.

Após sua passagem pelo Coxa, Dirceu acumulou experiências em diversos clubes do país, como Avaí, América-MG, Botafogo-SP, Paysandu, Figueirense, Boa Esporte, São Bento, e Operário-PR.

Mas a idolatria mesmo foi alcançada pelo Londrina. Vestindo a camisa alviceleste, participou de um período histórico para o clube: foi campeão do Paranaense de 2014, título que marcou o retorno do Londrina à hegemonia estadual após 22 anos de jejum, e também levantou o bicampeonato do Interior (2013 e 2015).

Ele ainda foi eleito por três temporadas consecutivas o melhor zagueiro do Campeonato Paranaense (2013, 2014 e 2015). Além das conquistas regionais, Dirceu teve papel fundamental no acesso nacional do Tubarão, ajudando o clube a subir para a Série C, em 2014. Em 2017, voltou a ser peça-chave na conquista da Primeira Liga.

— Hoje, encerro um ciclo e inicio um novo capítulo — finalizou Dirceu.