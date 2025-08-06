Esportes

Pendurou as chuteiras
Notícia

Zagueiro que esteve no acesso à Série C pelo Caxias anuncia aposentadoria: "Encerro um ciclo e inicio um novo capítulo"

Aos 37 anos, jogador deixa os gramados após voltar ao futebol paranaense

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS