Esportes

Seleção Vinotinto
Notícia

Zagueiro do Juventude é convocado para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas

Wilker Ángel, de 32 anos, foi chamado pelo técnico Fernando Batista da Venezuela para os jogos diante da Argentina e da Colômbia

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

