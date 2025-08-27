Zagueiro do Juventude é convocado para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas

Wilker Ángel tem 13 jogos pelo Juventude no Brasileirão. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

A Venezuela divulgou, nesta quarta-feira (27), a lista de convocados para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes chamados pelo técnico Fernando Batista está o zagueiro Wilker Ángel, 32 anos, do Juventude.

O primeiro compromisso da Venezuela será diante da Argentina, na quinta-feira, dia 4 de setembro, às 20h30min, no Estádio Monumental de Buenos Aires. Na sequência, a equipe retorna ao país para encarar a Colômbia, na terça-feira, dia 9, também às 20h30min, no Estádio Monumental de Maturín.

A seleção vinotinto busca bons resultados para manter viva a esperança de disputar o Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Com 18 pontos somados em 16 partidas, a Venezuela ocupa atualmente a sétima colocação nas Eliminatórias. A posição ainda permite sonhar com uma vaga direta ou na repescagem, dependendo dos resultados das rodadas finais.

Wilker Ángel tem 13 jogos disputados pelo Juventude neste Campeonato Brasileiro e um gol marcado. Neste ano, participou de três partidas da sua seleção nas Eliminatórias, diante de Peru, Bolívia e Uruguai.