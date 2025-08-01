Esportes

Ypiranga x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Jogo entre os dois times gaúchos é válido pela 15ª rodada e será no domingo, às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim

