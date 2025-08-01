Ypiranga x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Confronto gaúcho acontece no domingo (3). Arte Pioneiro / Agencia RBS

O Caxias enfrenta o Ypiranga pela 15ª rodada do Brasileirão da Série C. A partida será realizada no domingo (3), às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

O Caxias vem de vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1, no Estádio Centenário. Com o resultado positivo, o Grená disparou na liderança da Série C com 30 pontos e está virtualmente classificado aos quadrangulares.

Já o Ypiranga vem de um empate em 0 a 0 com o Retrô, em Pernambuco. O Canarinho está dentro do G-8, na sétima colocação com 21 pontos.

Prováveis escalações:

YPIRANGA: Zé Carlos; Rian, Igor Morais, Willian Gomes e Caíque (Marinho); Charles, Clayton e Jean Pyerre; Felipe Marques e Roger; Ricardo Bueno. Técnico: Raul Cabral

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Douglas Skilo, Jhonatan Ribeiro e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha

Arbitragem para Caxias x Ponte Preta

Jonathan Benkenstein Pinheiro auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Lucio Beiersdorf Flor. O quarto árbitro será Eduardo Fernandes Bastos. Todos são gaúchos.

Onde assistir a Caxias x Ponte Preta

O SportyNet anuncia a transmissão com imagens da partida no youtube.

Como chegam

Após um jogo desgastante contra a Ponte Preta, o Caxias teve uma semana para recuperar os atletas. O técnico Júnior Rocha não perdeu nenhum jogador por lesão na última rodada. Ele não contará com dois titulares por cartões. Os atacantes Calyson e Iago estão suspensos pelo terceiro amarelo. Assim, Douglas Skilo e Jhonatan Ribeiro vão para o jogo. Welder segue à disposição no banco e deve ser usado no decorrer da partida.