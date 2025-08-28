Volante revelado pela Fundação Messi chega ao Juventude para ser o "coringa" do meio-campo 

Jogador deve estrear com a camisa alviverde somente no próximo mês. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude apresentou nesta quinta-feira (28) mais um reforço para o meio-campo visando a sequência do Brasileirão. O técnico Thiago Carpini contará com o volante argentino Juan Sforza, 23 anos, que chega ao Estádio Alfredo Jaconi por empréstimo do Vasco até o fim da competição.

Em sua primeira entrevista coletiva, o atleta revelou a preferência por atuar como primeiro volante, embora também possa cumprir outras funções e ser um "coringa" deste meio-campo.

— Eu me sinto muito bem fazendo o jogo de primeiro volante, como falam aqui, e também posso fazê-lo de segundo. Já fiz esse trabalho no Vasco e na Argentina, então posso fazê-lo tranquilamente — afirmou Sforza.

A chegada do argentino pode ser um diferencial para a carência de substitutos à altura para o titular Caíque, e também para as funções de Jadson e Mandaca, que atuam mais à frente no setor. Giraldo, Hudson e Peixoto são as outras alternativas de Thiago Carpini.

Sforza deve ficar à disposição de Carpini somente para o jogo no dia 14 de setembro, contra o Flamengo, no Jaconi. Ele vai aproveitar o período de data Fifa para treinar. O jogador, que não entra em campo há três meses, vê no Juventude a oportunidade de ter uma sequência de jogos.

— É uma oportunidade muito boa que se apresentou. Tinha muita vontade de vir para seguir somando minutos e para voltar a jogar no nível que eu quero. Então, estou muito contente. E com o Vasco, que me deixou vir para aproveitar essa oportunidade — disse.

FUTEBOL ARGENTINO E ADAPTAÇÃO

Natural de Rosário, na Argentina, o volante iniciou sua carreira na "Fundación Leo Messi", em 2015, e se transferiu para o Newell's Old Boys, onde se profissionalizou em 2020 e somou mais de 100 partidas. Ele falou sobre as diferenças entre o futebol brasileiro e argentino nesta adaptação:

— Acho que aqui tem mais qualidade que lá, não tem tanta briga como no futebol argentino, mas é um jogo com muita qualidade, com jogadores de alto nível e tem que estar muito preparado para jogar nesse nível com essa qualidade de jogadores — analisou.

Sforza, que teve poucas oportunidades no Vasco em 2025, explicou que as constantes mudanças de treinadores no clube carioca dificultaram sua adaptação.

— O ano passado foi um ano complicado no Vasco, porque tivemos, acho que três ou quatro treinadores. Em tanta mudança, não é fácil jogar, mas assim e tudo, consegui jogar bastante. Acho que participei de todos os jogos e de titular a metade. E acho que foi um ano bom, de adaptação ao país — avaliou.