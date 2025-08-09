Diante de um velho inimigo, Caxias recebe o ABC e pode confirmar primeiro lugar da tabela

Pedro Cuiabá atuou em 14 dos 15 jogos da equipe na Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Depois de 15 rodadas da Série C do Brasileiro, o Caxias já alcançou com sobras dois objetivos traçados para a disputa da competição. Primeiro, a equipe de Júnior Rocha chegou aos 21 pontos, na vitória sobre o Ituano, no 10º jogo disputado, e ficou livre de qualquer risco de rebaixamento.

Diante do Ypiranga, no último domingo (3), veio o segundo feito: o Grená carimbou passagem para o quadrangular decisivo da competição, chegando aos 33 pontos e não podendo ser mais alcançado pelo nono colocado na tabela.

Faltando quatro rodadas para o término da primeira fase, o grupo de jogadores ainda traçou novas metas para se manter focado: permanecer no primeiro lugar e manter os 100% de aproveitamento em casa. No Centenário, o Caxias venceu as sete partidas disputadas nesta edição do torneio.

O próximo desafio será neste sábado (9), diante do ABC, mais uma vez diante de seu torcedor.

— Graças a Deus, a gente pôde selar a classificação na última partida. Toda partida, entramos para vencer. E ainda mais em casa, que tem sido a nossa força. Então, a gente espera, com o apoio do nosso torcedor, que eles venham e, como sempre fazem, que a gente possa ir em busca de mais uma vitória — garantiu o volante Pedro Cuiabá.

O atleta grená ainda fez questão de ressaltar que, mesmo o Caxias sendo a melhor equipe da competição até aqui, não dá pra escolher adversários no quadrangular decisivo.

— Eu particularmente olho sim o G-8. É normal, eu olho a tabela toda. Mas eu acho que eu não vejo como escolher adversário. Não temos que pensar nisso, a gente tem que pensar no nosso trabalho. Na próxima fase vão ser jogos difíceis, mas vamos pensar no agora, né? Então, eu particularmente penso dessa forma, de não escolher adversário; o que vier estaremos preparados para enfrentar — apontou Cuiabá.

Reencontro polêmico

Na edição passada da Série C, o Caxias teve que confirmar a permanência na competição nacional nos tribunais. O caso Yuri Ferraz veio à tona e gerou polêmica e debate que envolveu ainda o Sampaio Corrêa, clube interessado em evitar o rebaixamento para a Série D.

O pivô desta história foi um atleta cedido pelo ABC ao Caxias: o lateral-direito Yuri Ferraz. Por ter atuado quatro vezes pelo time potiguar, ele não teria condições legais de jogar pelo Grená. Mas aí entrou na história outro protagonista do caso, o árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo, do Rio de Janeiro, que não registrou na súmula da partida entre ABC e Athletic a entrada de Yuri na equipe, o que decretaria o quarto jogo do atleta. Coincidentemente, Felipe será o árbitro do confronto entre grenás e o time de Natal neste sábado.

No final da história, o Caxias conseguiu a absolvição no caso e escapou de uma punição, após uma longa novela que acabou apenas em abril de 2025.

E por mais que o torcedor nutra um sentimento de "revanche", o grupo de atletas do Caxias prefere deixar a história no passado. Ao menos antes da bola rolar este foi o discurso adotado por Pedro Cuiabá.

— Teve toda aquela polêmica do passado, que todo mundo sabe, mas vamos deixar no passado. Já passou. Temos objetivos no campeonato, acho que eles também têm. Vai ser mais um grande jogo, é uma equipe muito difícil também, a do ABC. Então, deixamos essa polêmica no passado. Creio que as duas equipes vão entrar para jogar bola, para buscar o resultado positivo — afirmou o camisa 27 grená.

E como se fosse obra do destino, um ano depois da polêmica, o Caxias, líder da Série C e já classificado, ainda terá a chance de empurrar o ABC para a zona de rebaixamento.