Diante de um velho inimigo, Caxias recebe o ABC e pode confirmar primeiro lugar da tabela

Único clube classificado com quatro rodadas de antecedência, Grená volta a campo neste sábado (9) no Estádio Centenário

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

