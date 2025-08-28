Esportes

Volante do Caxias comenta ansiedade do elenco antes do quadrangular e revela observação em possíveis adversários

Vini Guedes ainda pediu atenção para o jogo final da primeira fase diante do Maringá. Camisa 23 será preservado na última rodada por estar pendurado com dois cartões amarelos

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Tiago Nunes

