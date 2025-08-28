Volante do Caxias comenta ansiedade do elenco antes do quadrangular e revela observação em possíveis adversários

Vini Guedes pode ser preservado do duelo deste fim de semana. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias encerra sua participação na primeira fase na Série C do Brasileiro diante do Maringá, no sábado (30), às 17h, no estádio Willie Davids. Garantido no quadrangular do acesso como o líder da tabela, o Grená entra em campo no interior paranaense com um grande desafio: controlar a ansiedade antes de iniciar a fase decisiva da competição.

— Temos o último jogo no sábado e sempre que a gente entra em campo temos que defender o Caxias da melhor forma possível, mas é difícil lidar com essa ansiedade. Temos que nos prepararmos porque a gente sabe a dificuldade que vai ser o quadrangular. Grandes equipes vão entrar e formar o nosso grupo — avaliou o volante Vini Guedes, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O camisa 23 é um dos atletas pendurados com dois cartões amarelos. O outro é o centroavante Gustavo Nescau. Os dois serão preservados da partida deste fim de semana.

Aprendizado e de olho nos rivais

De acordo com o volante, a derrota grená para o Brusque, no Centenário, pela 18ª rodada, ligou um sinal de alerta de que a equipe não pode perder o foco.

— Doeu bastante. Tiramos como um aprendizado para saber da dificuldade que vão ser os jogos no quadrangular e que qualquer detalhe decide a partida. A gente fez uma campanha muito boa, acabamos na liderança, ganhamos vários jogos, e o quadrangular vai pedir muito mais atenção, e a gente precisa estar ligado para isso.

Muito provavelmente, a rodada de sábado irá confirmar a presença de Londrina e São Bernardo no grupo grená no quadrangular da Série C. Dificilmente um dos dois tirará o Náutico do Top 3 na tabela. Restará a definição do oitavo colocado e que também estará no caminho do Caxias. Hoje esta equipe seria o Ituano. Mas 10 times ainda disputam as últimas três vagas do G-8 e o cenário pode mudar.

Vini Guedes revelou que o grupo de atletas está atento aos possíveis rivais que estarão no grupo grená.

— A gente confere sim, é algo que conversamos, vamos acompanhando a tabela. Mas é óbvio que sabemos que todos os times são muito qualificados, jogamos contra todos eles e sabemos da dificuldade. Então, estamos preparados para enfrentar qualquer um, e o que vier temos que estar prontos para ganhar e conquistar esse tão sonhado acesso à Série B — destacou o volante.