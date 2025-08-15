Esportes

Despedidas
Notícia

Volante, atacante e centroavante: em um dia, três jogadores deixam o Caxias

Atletas que estavam cedidos por empréstimo pelo Criciúma não fazem mais parte do elenco grená para a sequência de Série C

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS