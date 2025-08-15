Volante, atacante e centroavante: em um dia, três jogadores deixam o Caxias

Eduardo Melo acertou com o Remo para a disputa da Série B. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A parceria entre Criciúma e Caxias não durou muito tempo. Os catarinenses haviam cedido três jogadores por empréstimo ao Grená para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, há três rodadas do fim da primeira fase da competição, Eliedson, Petterson e Eduardo Melo deixaram o clube caxiense.

O volante de 22 anos acertou sua saída antecipada e retorna ao Criciúma, que solicitou sua volta para a disputa da Copa Santa Catarina. Durante sua passagem pelo clube, Eliedson participou de apenas cinco partidas, sendo que nenhuma como titular.

O volante chegou ao grená em abril, junto com outros dois reforços também oriundos do Criciúma: o atacante Petterson e o centroavante Eduardo Melo, que também se despediram do grupo grená na quinta-feira (14).

Petterson deixa o Caxias após três jogos e nenhum gol marcado. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Petterson retorna ao Tigre pelo mesmo motivo de Eliedson: pouco aproveitamento no Caxias e possibilidade de disputar a competição regional pelo Tigre. No Grená, o atacante de 22 anos atuou em apenas três partidas da Série C, todas entrando na reta final dos jogos, sem nenhum gol marcado.

A perda mais sentida, certamente, é a do camisa 39. Único dos três que era titular na equipe de Júnior Rocha, Eduardo Melo deixa o Caxias após 12 jogos com três gols e duas assistências. "Artilheiro dos gols fora de casa", o centroavante se destacou sendo o autor de três gols na Série C nas vitórias sobre Botafogo-PB, CSA e Ypiranga, longe de Caxias do Sul. Os catarinenses negociaram o centroavante com o Remo, atual quinto colocado na Série B. Pelas informações apuradas pelo Pioneiro, o salário de Eduardo Melo no clube paraense será até três vezes maior do que ele recebia em Caxias do Sul.

O Caxias ainda não confirmou oficialmente as saídas dos três jogadores.

Reposições

Para as extremas do campo, o Caxias conta com Calyson, Iago, Douglas Skilo, Jhonatan Ribeiro e o jovem da base Léozinho. A expectativa é que o departamento de futebol busque mais um atleta, uma vez que não conta com Andrew que, por questões legais, o clube entendeu melhor não mandá-lo a campo na Série C.

Welder e Gustavo Nescau são as alternativas para a posição de centroavante. Neste setor, por considerar estar bem servido neste momento, a comissão técnica e a direção grená ainda debatem se será preciso reforçar com alguma peça disponível no mercado.