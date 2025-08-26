Volante argentino reforça o Juventude no Brasileirão

Atleta Juan Sforza chega para reforçar o meio-campo alviverde. Leandro Amorim / Vasco / Divulgação

O Juventude acertou a contratação do volante Juan Sforza, de 23 anos, por empréstimo junto ao Vasco. O jogador chega para reforçar o meio-campo e pode atuar tanto como substituto de Jadson e em uma função mais ofensiva.

O atleta, que não joga há três meses, teve poucas oportunidades no time carioca. Sua última partida foi em 24 de maio, quando atuou por apenas quatro minutos na derrota para o Fluminense. Sua maior minutagem foi em 10 de maio, contra o Vitória, quando jogou por mais de 60 minutos.

Sforza não conseguiu se firmar em São Januário em 2024. Ele foi contratado a pedido de Alexandre Mattos por cerca de R$ 25 milhões. Após se destacar no pré-Olímpico com a seleção da Argentina, o volante assinou com o Vasco até o fim de 2028. O Newell's Old Boys, seu ex-clube, ainda mantém 20% dos direitos do jogador em caso de venda futura.