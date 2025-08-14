Volante acerta saída do Caxias antes do fim da Série C e retorna ao Criciúma

Eliedson disputou apenas cinco jogos com a camisa grená. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O volante Eliedson, de 22 anos, não seguirá no Caxias até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador acertou sua saída antecipada e retorna ao Criciúma, clube que solicitou seu retorno para a disputa da Copa Santa Catarina.

O contrato de empréstimo entre Caxias e Criciúma foi rescindido. Eliedson chegou ao time grená para reforçar o elenco na Série C, mas teve poucas oportunidades. Durante sua passagem pelo clube, o volante participou de apenas cinco partidas, sendo que nenhuma como titular.

O volante chegou ao grená em abril, junto com outros dois reforços também oriundos do Criciúma: o atacante Petterson e o centroavante Eduardo Melo. Eliedson surgiu nas categorias de base do Tigre e tem no currículo conquistas do Campeonato Catarinense, em duas oportunidades.

Recentemente, o centroavante Eduardo Melo, de 24 anos, emprestado ao Caxias para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, despertou interesse de um possível retorno ao Criciúma, seu clube de origem. No entanto, a decisão dependeria do jogador, que faz competição com o grená e permanece no Estádio Centenário.