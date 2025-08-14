Esportes

Volante acerta saída do Caxias antes do fim da Série C e retorna ao Criciúma

Elenco conta, atualmente, com cinco nomes para a função. Departamento de futebol ainda busca outro nome para atuar no meio-campo grená

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

