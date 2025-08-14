Volante acerta saída do Caxias antes do fim da Série C e retorna ao Criciúma

O volante Eliedson, de 22 anos, não seguirá no Caxias até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador acertou sua saída antecipada e retorna ao Criciúma, clube que solicitou seu retorno para a disputa da Copa Santa Catarina.
O contrato de empréstimo entre Caxias e Criciúma foi rescindido. Eliedson chegou ao time grená para reforçar o elenco na Série C, mas teve poucas oportunidades. Durante sua passagem pelo clube, o volante participou de apenas cinco partidas, sendo que nenhuma como titular.
O volante chegou ao grená em abril, junto com outros dois reforços também oriundos do Criciúma: o atacante Petterson e o centroavante Eduardo Melo. Eliedson surgiu nas categorias de base do Tigre e tem no currículo conquistas do Campeonato Catarinense, em duas oportunidades.
Recentemente, o centroavante Eduardo Melo, de 24 anos, emprestado ao Caxias para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, despertou interesse de um possível retorno ao Criciúma, seu clube de origem. No entanto, a decisão dependeria do jogador, que faz competição com o grená e permanece no Estádio Centenário.
Atualmente, o elenco grená tem como volantes: Mantuan, Paulinho, Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Lorran. A direção demonstrou interesse em Matheus Ferreira, 32 anos. Com 1m90cm de altura, ele é titular absoluto do América-RJ, classificado para as oitavas de final da Série D.