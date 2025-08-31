Vitória derrota o Atlético-MG e recoloca o Juventude no Z-4 do Brasileirão

No Ceará, time de Mandaca venceu a primeira como visitante. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

A ótima sequência com Thiago Carpini e a primeira vitória fora de casa não foram suficientes para que o Juventude terminasse a 22ª rodada do Brasileirão fora da zona de rebaixamento. Neste domingo (31), o Vitória fez 1 a 0 no Atlético-MG, em Salvador, com gol de Erick, e recolocou a equipe alviverde no Z-4.

O Verdão ocupa agora a 17ª colocação, com 21 pontos. O time ainda pode perder mais uma posição se o Vasco, com 19, derrotar o lanterna Sport, em Recife, no fechamento da rodada.

De toda forma, o Ju encostou na briga, que também envolve times como Santos (22), Inter (24), Grêmio (25) e o próprio Atlético-MG (24). O Colorado ainda encara o Fortaleza (15) nesta rodada.

Com 10 pontos conquistados nos 15 disputados com Thiago Carpini no comando, o Verdão voltará a campo apenas no dia 14 de setembro, contra o Flamengo, no Alfredo Jaconi.