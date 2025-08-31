Esportes

Resultado paralelo
Notícia

Vitória derrota o Atlético-MG e recoloca o Juventude no Z-4 do Brasileirão

Equipe alviverde chegou aos 21 pontos após triunfo sobre o Ceará, o primeiro fora de casa na Série A deste ano

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

