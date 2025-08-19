Esportes

Novidade 
Notícia

Vice de futebol do Caxias confirma negociação com volante da Portuguesa

Jogador de 30 anos chega para ser alternativa ao grupo grená no quadrangular decisivo da Série C

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Tiago Nunes

