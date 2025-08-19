Vice de futebol do Caxias confirma negociação com volante da Portuguesa

Aos 30 anos, Tauã deve reforçar o Caxias para a reta final da Série C. Portuguesa / Divulgação

O Caxias vai se reforçar para o quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C que poderá dar a tão sonhada vaga à Série B de 2026. E um atleta que negocia com o Grená é o volante Tauã, de 30 anos, da Portuguesa.

Após o empate sem gols com o Tombense, pela 17ª rodada, o vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti, confirmou o interesse na vinda do jogador.

— O Tauã está negociando com o Caxias. Um atleta interessante, de boa qualidade. O Júnior conhece bem, e é mais. Saiu um volante (Eliedson), vem um volante, então a gente está cuidando disso, de não deixar o grupo do Caxias sem uma opção — confirmou o dirigente ainda em Tombos-MG para a Rádio Caxias.

Leia Mais Com reservas, Caxias fica no 0 a 0 com o Tombense e tem seu primeiro empate na Série C

Quem é Tauã?

Eliminada na segunda fase da Série D pelo Mixto, a Portuguesa deve confirmar o empréstimo de Tauã para o Caxias até o fim desta temporada. O jogador tem contrato com os paulistas até o fim de Paulistão 2026.

Natural de Caraguatatuba-SP, o volante atuou em equipes do interior paulista, como São Bernardo, Comercial, Portuguesa Santista e Água Santa, além de equipes como Boa Esporte e Londrina.

Tauã está na Lusa desde 2021 e atuou em 24 jogos na atual temporada, com um gol e uma assistência. Com 1,76m, o volante já atuou também como lateral-direito.

Mais reforços

Além de Eliedson, o Caxias devolveu ao Criciúma o atacante Petterson e o centroavante Eduardo Melo — negociado ao Remo. Setti ainda comentou se virá alguma reposição para o ataque.

— Por enquanto a gente sabe que nós temos dois centroavantes de qualidade, eles tiveram uma lesão, curaram, passaram pela transição. Mas sabemos da qualidade do Welder e do Nescau. Então, a gente está tranquilo — apontou o dirigente, que ainda concluiu:

— A gente não pode parar, para cada ação uma reação, então estamos trabalhando. Acho que vai dar tudo certo, essa semana já a gente consegue colocar mais alguns jogadores no grupo.