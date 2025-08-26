Vice de futebol do Caxias comenta se o clube ainda vai se reforçar para o quadrangular da Série C

Igor Torres (E) e Tauã devem ser os últimos reforços do clube para a reta final da Série C. Vitor Socol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias apresentou nesta semana dois jogadores que vieram por empréstimo da Portuguesa. O volante Tauã e o atacante Igor Torres reforçam o elenco de Júnior Rocha para a reta decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro.

Mas recentemente, o grupo grená perdeu três atletas cedidos pelo Criciúma, que solicitou seus retornos. Dentre eles o centroavante Eduardo Melo, titular do Caxias na campanha que deu a liderança da primeira fase do torneio ao clube grená.

O vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti, comentou se a direção ainda pode anunciar mais algum reforço nos próximos dias.

— Não, a gente fica alerta, como sempre, agora que está aberta a janela, mas está muito difícil, todo mundo correndo atrás de reforço. A Séries A, B, C, todos querendo aproveitar essa janela. Estamos um pouco menos poderosos que alguns aí para buscar reforço, mas conseguimos dois bons jogadores, porque trabalhamos rápido e nos dedicamos até a achar os que interessavam e que tivessem características que a gente precisava — avaliou o dirigente.

Como Igor Torres pode atuar também como falso 9, um centroavante não deve ser contratado a menos que surja uma oportunidade de mercado. Mas os valores inflacionados que clubes exigem para liberar seus atletas dificulta um acerto.

— O futebol está inflacionado, parece que estão criando uma bolha. Eu não sei se todo mundo vai conseguir pagar o que estão prometendo, contratos de jogadores que nos surpreendem. Hoje é isso aí que a gente tem que enfrentar, essa dificuldade que temos que tentar superar com criatividade. Mas empilhar jogador não funciona, e o nosso grupo é um grupo coeso, alegre e não existe um mal-estar — completou Setti.