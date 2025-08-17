Esportes

Divisão de Acesso
Notícia

Veranópolis perde para o Inter-SM e adia o sonho do retorno ao Gauchão

No Estádio Presidente Vargas, equipe pentacolor foi derrotada por 1 a 0. Time de Santa Maria volta à elite após 14 anos

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

