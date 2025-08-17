Veranópolis perde para o Inter-SM e adia o sonho do retorno ao Gauchão

Alvirrubro venceu os dois confrontos da semifinal contra o VEC. Renata Medina / Inter-SM,Divulgação

O sonho do Veranópolis de retornar à primeira divisão do futebol gaúcho acabou neste domingo (17). No Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, o Inter-SM voltou a derrotar o VEC, desta vez por 1 a 0, e vai disputar o Gauchão 2026. Alan Bald fez o gol da partida.

A equipe alvirrubra garantiu o retorno à elite após 14 anos. No primeiro duelo, no Antônio David Farina, o Inter já havia vencido por 2 a 1.

O outro time a garantir o acesso foi o Novo Hamburgo, que passou pelo Aimoré na outra semifinal.

Em Santa Maria, logo aos dois minutos, Jarro recebeu na meia esquerda, avançou em velocidade e foi derrubado na entrada da área. Gabriel Morbeck cobrou no canto esquerdo e Lucas Alves fez a defesa, trazendo moral ao time do VEC.

Os minutos seguintes foram de um duelo mais equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque. Porém, o time visitante tinha muitas dificuldades para criar oportunidades claras.

Aos 34 minutos, Jarro avançou pela esquerda e o chute saiu rente à trave. Cinco minutos depois, o gol do Inter-SM. Wilson Júnior recebeu na direita e cruzou para Alan Bald, que se antecipou à defesa pentacolor e cabeceou para as redes: 1 a 0.

No começo do segundo tempo, após a entrada de Riquelme, o Veranópolis voltou disposto a reagir e criou duas boas oportunidades, com Ruan e Romário. Com a vantagem, o Inter apenas administrava a partida e buscava explorar os contra-ataques.

Aos 26, Nicolas recebeu na área e finalizou perto do travessão, em boa chance para o Pentacolor. Em cobrança de falta frontal, aos 40, Ruan acertou a trave, na grande oportunidade do empate. Caíque Santos, do Veranópolis, ainda foi expulso por uma confusão nos acréscimos.