Veranópolis leva a virada, em casa, para o Inter-SM e fica mais distante do acesso

O Veranópolis perdeu a chance de abrir vantagem na decisão por uma vaga ao Gauchão 2026. Neste domingo (10), a equipe de Gelson Conte perdeu, de virada, para o Inter-SM, no Antônio David Farina, por 2 a 1. Ruan abriu o placar para o Vec, mas Gabriel Morbeck e Jarro deixaram os visitantes mais próximos do acesso.
O confronto decisivo será no próximo domingo (17), às 15h, no Presidente Vargas, em Santa Maria. O Veranópolis precisa vencer por um gol para levar a disputa aos pênaltis, ou por dois ou mais, para ficar com a vaga nos 90 minutos.
A virada
Os visitantes assustaram nos primeiros 10 minutos de partida. Mas o Veranópolis conseguiu equilibrar o jogo e, aos poucos, tomou as rédeas do confronto.
Aos 32 minutos, Ruan marcou para os donos da casa. O artilheiro do Vec na competição aproveitou o cruzamento de Romário pelo lado esquerdo e deu um testaço pro fundo das redes: Veranópolis, 1 a 0, para explosão da torcida presente no estádio.
Mas a respotasta do Inter-SM não demorou muito. Aos 42 minutos, Laion cruzou na área e Matheus Santana cabeceou na trave; no rebote, Gabriel Morbeck, com oportunismo de centroavante, deixou tudo igual no Antônio David Farina: 1 a 1.
Na volta do intervalo, o Vec quase voltou a ficar à frente no placar aos 20 minutos. Romário teve a chance de marcar, mas parou na trave. Logo em seguida, o poste do goleiro do Inter de Santa Maria voltou a evitar o gol dos donos da casa. Desta vez quem acertou a trave foi Ruan.
Aos 34, Wilson Júnior quase marcou o segundo para os visitantes, mas a bola foi pra fora da meta do Vec. Era um prenúncio do que viria dois minutos depois. Em toques rápidos, o Inter-SM chegou ao gol através de Jarro, que bateu sem chances de defesa para Lucas Alves: 2 a 1.