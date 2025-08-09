Esportes

Semifinal
Notícia

Veranópolis enfrenta o Inter-SM e começa disputa por vaga no Gauchão 2026

Equipe pentacolor entra em campo, neste domingo (10), às 15h, no Estádio Antônio David Farina

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS