Veranópolis enfrenta o Inter-SM e começa disputa por vaga no Gauchão 2026

Técnico Gelson Conte quer levar o Veranópolis de volta à elite do Gauchão. Porthus Junior / Agencia RBS

A reta final da Divisão de Acesso começa a definir os dois clubes que estarão no Gauchão 2026. Um dos confrontos decisivos será entre Veranópolis e Inter-SM, com o primeiro jogo marcado para este domingo (10), às 15h, no Estádio Antônio David Farina, na Serra Gaúcha. A partida de volta será no domingo seguinte, dia 17, também às 15h, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria.

O Veranópolis, treinado por Gelson Conte, é o único representante da Serra ainda na briga pelo acesso. A campanha do VEC tem sido marcada pela superação: em 16 jogos, foram sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Nas quartas de final, o time eliminou o Passo Fundo, mesmo após quase desistir da competição por dificuldades financeiras.

— Colocar o Veranópolis numa semifinal é um feito que a gente conquistou pelo trabalho que vem sendo feito no conjunto da obra, direção, torcedor, comissão técnica, atletas. Estamos muito satisfeitos em chegar até aqui, em trazer o Veranópolis até a semifinal. Mas nós temos que entender que precisamos mais. O futebol tem que estar sempre vencendo. Nós temos aí dois jogos difíceis pela frente. Nós precisamos colocar o VEC na primeira divisão — comentou o técnico Gelson Conte.

Do outro lado, o Inter-SM chega embalado para a semifinal. A equipe de Santa Maria soma nove vitórias, seis empates e apenas uma derrota em 16 partidas. Nas quartas, superou o Bagé e agora busca retornar à elite do futebol gaúcho após mais de uma década de ausência.

Além da vaga na final da Divisão de Acesso, está em jogo o sonho de disputar o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão em 2026, o que representa maior visibilidade e oportunidades para os atletas e as comunidades envolvidas. Agora, é manter o que foi feito durante a competição.