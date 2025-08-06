Veranópolis avança nos pênaltis e Gramadense está eliminado da Divisão de Acesso

Time de Gelson Conte, o Veranópolis, está nas semifinais da Série A2. Porthus Junior / Agencia RBS

A noite desta terça-feira (5) foi de bola rolando pelos jogos de volta das quartas de final da Divisão de Acesso. Dois Serranos entraram em campo fora de casa. Gramadense foi eliminado após uma goleada para o Novo Hamburgo por 5 a 1. O Veranópolis perdeu no tempo normal para o Passo Fundo por 2 a 1 e o jogo foi para os pênaltis. Nas cobranças, melhor para o Pentacolor, que venceu por 5 a 3.

Na partida de ida, o Veranópolis havia vencido o primeiro compromisso diante do Tricolor pelo placar de 2 a 1. Jogo que foi marcado pela emoção, pois o gol da vitória saiu aos 50 minutos da etapa final, de pênalti. O Pentacolor jogava pelo empate fora de casa para avançar. O time, perdeu no tempo normal pelo placar de 2 a 1. Nos pênaltis, o time da Serra venceu por 5 a 3. O VEC segue na em busca da vaga ao Gauchão e está nas semifinais.