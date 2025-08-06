Esportes

Série A2
Notícia

Veranópolis avança nos pênaltis e Gramadense está eliminado da Divisão de Acesso

Equipes entraram em campo na noite desta terça-feira (5) pelos jogos de volta das quartas de final da Série A2 em busca de manter o sonho do acesso à elite do Campeonato Gaúcho

Tiago Nunes

