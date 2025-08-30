"Vamos brigar até o final", afirma autor do gol da vitória que tira o Juventude  da zona de rebaixamento

Mandaca tem três gols na Série A do Brasileirão. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude conquistou sua primeira vitória fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro, e o volante Mandaca foi o responsável pelo gol que garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará, na Arena Castelão. Aos 50 minutos do segundo tempo, o jogador subiu de cabeça após cruzamento de Reginaldo e balançou as redes, garantindo os três pontos para o Alviverde.

Em entrevista após a partida, o jogador celebrou o momento e creditou ao grupo o primeiro resultado positivo fora do Estádio Alfredo Jaconi.

— Eu falei ali junto com meus companheiros, eu vinha martelando todo jogo. Tinha oportunidade e não estava sendo feliz com o gol. E Deus é tão maravilhoso que ele nos abençoa na hora certa, no momento certo. O time vinha ali sofrendo, martelando. No apagar das luzes, fui feliz de fazer o gol, agradecer a Deus. E é esse grupo maravilhoso — declarou Mandaca.

O jogador também fez questão de enaltecer o trabalho do técnico Thiago Carpini, que assumiu o Juventude e tem transformado a equipe em campo.

— Ele é um baita treinador. Ele passa muita confiança para nós, ele cobra bastante a gente e deixa a vontade para jogar. E é trabalhar agora, passo a passo, descansar, tem uns dias de folga até o próximo jogo. É descansar, pezinho no chão, vitória importante, fora de casa — avaliou o volante.

O jogador finalizou a entrevista reforçando a grandeza do clube e o espírito de luta da equipe.