Último jogo do Caxias em casa na primeira fase da Série C tem mudança de horário

Caxias tem 100% de aproveitamento atuando próximo do torcedor grená. Porthus Junior / Agencia RBS

O confronto entre Caxias e Brusque, válido pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, teve seu horário alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inicialmente marcado para sábado, dia 23, às 19h30min, o duelo no Estádio Centenário agora será realizado mais cedo, às 17h.

A mudança foi confirmada pela CBF, após solicitação do Caxias, e já consta na tabela oficial da competição. A partida ganha contornos especiais por ser a última do Caxias em casa nesta primeira fase da Série C. Já classificado matematicamente, será uma despedida da parte inicial da competição e uma prévia para o quadrangular do acesso. O time grená também buscará confirmar o 100% como mandante.

Até aqui, o Caxias venceu todos os oito jogos disputados no Centenário: Floresta, Guarani, Retrô, Londrina, Ituano, Anápolis, Ponte Preta e ABC foram superados. Com 15 gols marcados e apenas cinco sofridos, o clube é o único da Série C com 100% de aproveitamento em casa, o que reforça o poder do time diante de sua torcida.

Além disso, o jogo pode aumentar a sequência de vitórias consecutivas nesta temporada e igualar a marca histórica de 2001, quando o time estava na Série B do Brasileiro e conquistou nove vitórias seguidas como mandante.











