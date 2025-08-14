Esportes

Anote aí
Notícia

Último jogo do Caxias em casa na primeira fase da Série C tem mudança de horário

Partida contra o Brusque será no sábado, dia 23, no Estádio Centenário. Depois, time grená só volta a jogar como mandante no quadrangular do acesso

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS