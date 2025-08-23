Esportes

Convidados de honra
Notícia

Torcedores nonagenários acompanham jogo do Caxias em camarote do Estádio Centenário

Clube contou com presenças ilustres na partida diante do Brusque, na tarde deste sábado, na casa Grená

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS