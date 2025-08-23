Torcedores nonagenários acompanham jogo do Caxias em camarote do Estádio Centenário

Em um sábado (23) que transcendeu o resultado em campo, o Estádio Centenário foi palco de um encontro emocionante e histórico. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Brusque, o Caxias proporcionou uma tarde inesquecível a torcedores com 90 anos ou mais, que foram convidados a assistir à partida em um camarote exclusivo do clube. A iniciativa, que valorizou a paixão e a lealdade de veteranos, reforçou que o futebol é mais do que os 90 minutos de jogo.

Os convidados especiais, guardiões da história grená, foram recebidos pelo presidente Roberto de Vargas. Juntos, celebraram a paixão que atravessa gerações, compartilhando memórias e sorrisos, em um encontro que ressaltou a essência do futebol: um amor que dura a vida inteira.

Leia Mais Caxias é superado em casa e perde o 100% no Estádio Centenário na Série C

A ação do Caxias do Sul foi um reconhecimento à dedicação desses torcedores. Apesar do resultado adverso, o clube já tem motivos de sobra para comemorar, com a classificação garantida para os quadrangulares da Série C, que dão acesso à Série B. O momento no Centenário foi de celebrar o presente, sem deixar de honrar aqueles que construíram o passado e mantém presente a paixão pelo Caxias.