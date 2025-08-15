Tombense x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Lanterna e líder do Campeonato Brasileiro da Série C se enfrentam pela 17ª rodada nesta segunda-feira (18). O Tombense recebe o Caxias a partir das 19h30min no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos-MG.
O Grená lidera a competição com 36 pontos e chega de três vitórias consecutivas, a última por 1 a 0 sobre o ABC, no Centenário. Já os mineiros perderam para o Confiança, fora de casa, por 3 a 2, na última rodada e não vencem há nove partidas, com quatro empates e cinco derrotas.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
TOMBENSE: Matheus;
Júlio Henrique, Ianson, Roger, Kaike (Dudu Mandai); Claudinei, Mila e Fabrício Dias; Anderson Ligeiro, Pedro Oliveira (Jeferson) e Rafael Silva. Técnico: Marcelo Chamusca
CAXIAS: Thiago Coelho; Ronei (Thiago Ennes), Alisson, Douglas e Kelvyn (Marcelo Nunes); Vini Guedes (Mantuan), Pedro Cuiabá e Yan Rolim; Skilo (Jhonatan Ribeiro), Calyson e Welder. Técnico: Júnior Rocha
Arbitragem para Tombense x Caxias
Marcos Mateus de Sousa, auxiliado por Fábio Pereira e Washington Sousa Monteiro. O trio é de Tocantins. Quarto árbitro: José Jaini Oliveira Bispo-AL.
Onde assistir a Tombense x Caxias
A SportyNet+ e o DAZN anunciam a transmissão com imagens;
O Futebol da Gaúcha será na Gaúcha Serra a partir das 19h no FM 102.7 e no app de GZH, opção Serra.
Como chegam
Júnior Rocha adiantou que mesclará a equipe e confirmou que a dupla de zaga terá Alisson e Douglas. O zagueiro Lucas Cunha, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.
O centroavante Eduardo Melo foi negociado pelo Criciúma ao Remo e não atua mais com a camisa grená. Welder deve ser o substituto.
Já o volante Eliedson e o atacante Petterson foram devolvidos, a pedido do Criciúma, para a disputa da Copa Santa Catarina.
No Tombense, o técnico Marcelo Chamusca contará com os retornos do lateral-direito Júlio Henrique e do atacante Adson que cumpriram suspensão.