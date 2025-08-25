"Todos estão fechados em um só objetivo, que é o acesso para a Série B", diz novo volante do Caxias

Tauã atuou em 24 jogos na Portuguesa e chega para reforçar o elenco do Caxias na Série C. Vitor Socol / SER Caxias/Divulgação

O volante que o técnico Júnior Rocha pediu ainda em julho foi apresentado nesta segunda-feira (25) no Estádio Centenário. Aos 30 anos, Tauã chega por empréstimo da Portuguesa para ser mais uma alternativa no elenco que disputará o quadrangular do acesso na Série C 2025.

É bem verdade que o jogador não atende a altura desejada pelo treinador grená, que queria um atleta mais alto para a função. Tauã tem 1m76cm. No entanto, Júnior Rocha aprovou a vinda do volante, por conhecer suas características em jogos contra.

— O Tauã a gente já conhece do mercado. Não trabalhamos juntos ainda, mas já nos enfrentamos. Inclusive, ano passado, ele estava no quadrangular final pelo Londrina quando nós estávamos na Ferroviária. Não vou esconder de vocês que a gente queria um jogador um pouco mais alto. E aí veio o Tauã com todas as características que a gente precisa — avaliou o técnico.

Tauã chega após 24 jogos na Lusa em 2025, com um gol e uma assistência.

— Sei da qualidade do Júnior. Nos enfrentamos algumas vezes, sim, ano passado. Sei que ele é um bom treinador. A gente teve alguns contatos e ele me passou a forma que eu preferia jogar, como eu me sentia melhor — admitiu o jogador, que completou:

— Sei do peso da camisa. Temos grandes jogadores na posição. Chego para somar, fazer o meu trabalho e o que o Júnior Rocha optar, sei que vai ser a melhor escolha.

Primeiro homem de meio-campo, Tauã também podem atuar na segunda função. Ele passa a ser alternativa aos titulares Vini Guedes e Pedro Cuiabá, e também disputa posição com Lorran, Paulinho e Mantuan, os demais volantes do grupo.

— Eu tenho mais experiência de jogar ali como primeiro volante, mas também faço o segundo. Todos estão fechados em um só objetivo, que é o acesso para a Série B — destacou Tauã, que finalizou sobre chegar na reta final e mais importante da competição:

— No quadrangular é uma outra competição. Sei da importância do que o Caxias já fez nesse primeiro campeonato agora. Passando para o quadrangular, zera tudo, é tudo novo. Acredito que temos que manter esse foco que o grupo tem, manter o pé no chão, porque o que fizemos na primeira fase não vale nada.