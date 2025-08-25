Esportes

Reforço pro meio
Notícia

"Todos estão fechados em um só objetivo, que é o acesso para a Série B", diz novo volante do Caxias

Tauã foi apresentado na tarde desta segunda-feira (25) e fica à disposição do elenco grená para a reta decisiva da Série C do Brasileiro

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS