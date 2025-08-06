Thiago Carpini recusa rótulo de "Salvador da Pátria" e cita dívida de gratidão para seu retorno ao Juventude

Thiago Carpini retorna ao Juventude após pouco mais de um ano. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (6) como o novo técnico do Juventude, Thiago Carpini comentou sobre seu retorno ao clube e logo de cara rechaçou qualquer rótulo de "salvador da pátria" para a missão de tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em suas palavras, a decisão de voltar foi motivada pela gratidão ao clube.

— Eu tinha outros objetivos agora para a minha vida, talvez nem de trabalhar esse ano, minha família ficou em Salvador, nem voltou para São Paulo, as crianças estudando, minha esposa, deixei todo mundo lá e aceitei o convite porque eu tenho uma dívida de gratidão com o Juventude, foi o primeiro clube que me colocou no cenário nacional, e o fato de eu ter ido embora naquele momento não foi ingratidão, foi uma necessidade, todos nós somos profissionais, e acho que vocês entendem um pouco do que eu estou falando. O que passou, passou, hoje nós estamos de novo aqui, uma nova oportunidade, e eu aceitei esse desafio — declarou o treinador.

O técnico fez questão de esclarecer que sua saída anterior não foi por ingratidão, mas por uma necessidade profissional. Ele também enfatizou que, no momento atual, não se vê como a única solução para salvar o time do rebaixamento e resolver os problemas em campo

— Eu não quero esse rótulo, porque eu não sou o salvador da pátria, eu sou um cara que conhece o clube, então eu acho que isso otimiza o processo de readaptação dentro do Juventude, eu sou uma peça hoje importante da engrenagem, tão importante quanto as pessoas que aqui estão — comentou Carpini.

PRIMEIRO RAIO X

Ao falar sobre suas primeiras análises do elenco, Thiago Carpini demonstrou otimismo e pediu calma na avaliação dos jogadores. Ele acredita que o momento de dificuldade pode estar atrapalhando para que atletas importantes tenham um rendimento melhor..

— O que deu para detectar é que tem coisas boas, e às vezes no momento de dificuldade, quando as coisas tendem a não acontecer, a gente não enxerga nada de positivo, parece que está tudo errado, foi assim também em 23, e quando as coisas começam a acontecer, e fala, poxa, aquele cara poderia render um pouco mais, a gente foi um pouco enérgico no julgamento, isso faz parte, eu acho que recuperar um pouco o estado anímico desses atletas, um pouco mais da confiança, dentro das ideias de jogo — analisou Carpini, que completou:

— Tem muitas coisas boas que foram construídas desde aquele processo lá atrás, com a vinda do Roger, depois do Jair, depois do Tencati, depois do Fábio, cada um dentro da sua ideia, não tem o certo e o errado, mas a gente vai sempre procurar aproveitar tudo que vinha sendo de bom de cada um desses profissionais, que com certeza tem coisa boa, a gente não pode avaliar tudo só em cima do resultado.

Alguns jogadores do Juventude estão bem abaixo do esperado, como os volantes Jadson, Caíque e Mandaca. Ele aposta agora em uma virada de chave em campo: