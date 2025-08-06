Esportes

Apresentado
Notícia

Thiago Carpini recusa rótulo de "Salvador da Pátria" e cita dívida de gratidão para seu retorno ao Juventude

Treinador retorna ao clube após pouco mais de um ano com a missão de salvar o time do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS