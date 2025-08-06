Esportes

Novo comandante
Notícia

Tempo de contrato e salário maior: Juventude aposta forte em Thiago Carpini para virada de chave no Brasileirão

Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, Juventude tem apenas 11 pontos e busca reverter situação dramática na tabela

Tiago Nunes

