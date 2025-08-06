Tempo de contrato e salário maior: Juventude aposta forte em Thiago Carpini para virada de chave no Brasileirão

O Juventude esperou uma semana para ter Thiago Carpini após a saída do técnico Claudio Tencati. A direção aposta todas as suas fichas no treinador, que já teve passagem vitoriosa pelo alviverde em 2023 e conhece bem o Estádio Alfredo Jaconi.
Ele demonstrou em campo que sua metodologia dá resultado. Por isso, Carpini sempre foi o ficha um da direção e o clube teve de fazer um esforço financeiro para contratar o treinador, sendo o maior salário já pago para um treinador na história recente do Verdão.
— A gente não vai entregar os pontos. E se, para fazer isso, é necessário fazer um investimento maior, a gente vai fazer. E depois também é nossa responsabilidade buscar recursos para cobrir esses investimentos. Hoje, eu sou o presidente, respondo pelo clube, e eu sei que se não der certo vai ser, não vai ser o Júlio, não vai ser o Carpini, não vai ser ninguém aqui que vai responder. Vai estar a minha cara lá na frente, não vai ser a cara de nenhuma outra pessoa. E se não der certo financeiramente, também serei eu. O meu CPF está lá vinculado ao clube — afirmou o presidente Fábio Pizzamiglio.
Na sua apresentação, o técnico Thiago Carpini também falou que a situação financeira foi uma das últimas a ser tratada na negociação com Juventude. Ele mesmo revelou que não era seu plano voltar agora a comandar um time e o seu contrato com o alviverde vai até o fim do Brasileirão, no dia 21 de dezembro.
— Eu acho que foi tão emergencial essa situação, que eu só aceitei abrir a conversa porque era o Juventude. Antes disso, aconteceram também alguns convites, eles sabem disso, e eu tinha outro plano de vida, de carreira, mas a gente entendendo o momento e a necessidade, fez o vínculo só até o final do Campeonato Brasileiro. Depois disso, acho que o que menos importa agora é a continuidade, é pensar à frente disso, que o mais importante agora é a situação que se encontra o Juventude, a gente dar uma resposta rápida para o nosso torcedor — revelou Carpini.
O presidente Fábio Pizzamiglio confirmou que investimento no novo treinador foi alto, mas não falou em números. O Juventude tem um teto financeiro. Para trazer atletas acima dos R$ 200 mil, o clube precisa adotar cautela e planejamento. Tento em vista a situação na tabela, o clube viu que era necessário ir um pouco além.
— Quando a gente faz o orçamento, a gente deixa sempre uma margem caso a coisa não esteja andando bem. Sim, o investimento do Carpini foi alto. Até pelo tanto que ele se valorizou, evoluiu durante esse tempo e acho que é merecido. E tudo cresceu, inclusive a nossa responsabilidade conjunta aqui. Então, é por causa disso que esse investimento teve que ser feito — explicou Pizzamiglio.
Carpini fez questão de frisar que também baixou seu patamar para acertar com o Juventude. Após ir para o São Paulo, o comandante subiu a régua financeira.
— Só para ficar bem claro, que nesses 10 dias de negociação, o último tema tratado foi a questão financeira. Eu passei por uma cirurgia, está fazendo uma semana, sete dias, não tinha planos de trabalhar. Hoje, graças ao meu trabalho, não é o que me move a parte financeira e, para vir para o Juventude, me enquadrei um pouquinho menos do que vinha na minha realidade nos últimos anos, e o Juventude aumentou um pouquinho a realidade do que vinha nos últimos anos, então todo mundo se ajustou — concluiu Thiago Carpini.