Técnico Tite declara torcida ao Veranópolis na reta final da Divisão de Acesso

Técnico Tite já treinou o Veranópolis. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Tite, ex-comandante da Seleção Brasileira, está na torcida pelo Veranópolis. O treinador gravou uma mensagem de apoio ao time na reta decisiva da Divisão de Acesso. Em 1993, ele foi o comandante do Pentacolor no título da competição estadual.

Em vídeo, divulgado nas redes sociais, o treinador demonstrou carinho pela cidade e reforçou sua torcida pela equipe na busca pela vaga na elite.

— Olá pessoal de Veranópolis, estou aqui integrado na torcida pelo VEC, para que a gente tenha a condição de fazer um grande jogo e classificar — declarou Tite.

O primeiro jogo do Veranópolis contra o Inter-SM será neste domingo (10), às 15h, no Estádio Antônio David Farina, na Serra Gaúcha. A partida de volta será no domingo seguinte, dia 17, também às 15h, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria.

A manifestação de apoio ganhou repercussão nas redes sociais entre os torcedores do clube, que vivem a expectativa de recolocar o VEC na primeira divisão estadual. O time da Serra Gaúcha disputa as semifinais da competição e conta com o apoio da comunidade para alcançar o acesso.

Tite, que tem raízes na Serra, tem um vínculo afetivo com o VEC e inspira o clube no momento mais importante da temporada.

— Fica aqui a minha gratidão, fica aqui o meu respeito, fica aqui a minha torcida. A toda a comunidade de Veranópolis e a vocês todos um abraço — finalizou.