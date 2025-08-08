Esportes

Técnico Tite declara torcida ao Veranópolis na reta final da Divisão de Acesso

Em 1993, treinador comandou o Pentacolor no título da competição. VEC tenta repetir o feito de retornar à elite estadual

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

