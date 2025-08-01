Técnico Junior Rocha fala sobre reencontro com Ypiranga, que vem de técnico novo

Técnico assumiu o Caxias no começo da Série C e levou time à liderança Neimar De Cesero / Agencia RBS

O técnico do Caxias conhece bem o Ypiranga, adversário de domingo (3), pela Série C do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa. Junior Rocha retornará a Erechim, cidade que esteve em 2021 pelo Canarinho.

Na época, o treinador teve 37 jogos à frente da casamata do Ypiranga, com 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Na temporada em questão, o time conquistou a 5ª colocação do Gauchão, foi para a segunda fase da Copa do Brasil e chegou aos quadrangulares do acesso à Série B, mas por três pontos não subiu. A equipe conseguiu apenas uma vitória e teve três empates na hora que mais precisava vencer.

— A gente tem lembranças muito boas, de muito respeito, muito trabalho. A gente conseguiu construir um ano maravilhoso lá. Só não fomos coroados naquele momento pelo acesso. Chegamos no quadrangular final também. Na época, fizemos o Gauchão e perdemos cinco principais peças nossas. Lembro que eram Zé Mário, Jean Silva, Caprini, o Mossoró e o Reinaldo Dutra. Quatro foram para a Série B, pós-Gauchão, e um foi para os Emirados — lembrou Rocha, que revelou uma conversa com presidente do clube Adilson Luís Stankiewicz:

— Ele falou, rapaz, e agora? Com medo de brigar para não cair, eu falei, olha, quem estava trabalhando aí está esperando a sua oportunidade. Fica tranquilo que vai dar certo. E realmente deu. Naquela época, durante o campeonato todo, a gente fez a contratação de uma peça. Foi muito legal a passagem.

MOMENTO ATUAL

Nesta semana, o Ypiranga teve de ir em busca de um novo técnico antes do clássico gaúcho da Série C. Matheus Costa pediu demissão do canarinho para assumir o Guarani de Campinas. A direção do Ypiranga contratou Raul Cabral, ex-Tombense, para assumir o clube. Com pouco tempo de treino, Júnior Rocha não acredita em mudança na filosofia de trabalho do rival.