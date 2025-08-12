Técnico do Juventude terá um retorno, mas deve ganhar mais desfalques contra o Vitória

Elenco alviverde pode ter baixas para a viagem a Salvador. Ulisses Castro / Agencia RBS

Após a vitória contra o Corinthians, o técnico Thiago Carpini não quer euforia dentro do Estádio Alfredo Jaconi, pois o time ainda está na zona de rebaixamento e busca manter o foco rodada a rodada no Campeonato Brasileiro. No final de semana, sábado (16), às 18h30min, o alviverde encara o Vitória, em Salvador-BA.

Para o compromisso no Barradão, o técnico do Juventude terá o retorno do zagueiro Wilker Ángel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo diante do Corinthians. Na abertura do returno contra o time baiano, Carpini terá mais um atleta suspenso pelo terceiro amarelo. Autor do gol da vitória contra o Corinthians, Matheus Babi está fora. Neste setor o treinador pode ter um problema, pois Gilberto saiu mancando de campo e passou por exames médicos nesta terça-feira. O centroavante é dúvida para a viagem de quinta-feira.

Outros atletas estão no Departamento Médico. O lateral-direito Ewerthon foi ao Jaconi, na segunda-feira (11), de muletas para assistir seus companheiros. Ele fez uma drenagem na coxa esquerda após uma inflamação no músculo e segue mais 30 dias no DM. O zagueiro Rodrigo Sam também segue sem previsão de retorno.

O defensor Marcos Paulo se recupera de um desconforto e ainda não treina. O centroavante Galego teve uma torção de tornozelo no treino da semana passada. O meia Lucas Fernandes teve lesão muscular e também não deve acompanhar a delegação a Salvador. O atacante Rafael Bilu faz transição física e pode ser reintegrado as atividades.