Técnico do Juventude terá um retorno, mas deve ganhar mais desfalques contra o Vitória

A terça-feira (12) já foi de trabalho no Centro de Treinamentos do alviverde após a vitória sobre o Corinthians pelo placar de 2 a 1 

Tiago Nunes

