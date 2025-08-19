Esportes

Na prancheta
Notícia

Técnico do Juventude deixa aberta disputa pela lateral e mantém dúvida no ataque contra o Vasco

Equipe alviverde encara o time carioca, que vem de vitória de 6 a 0 sobre o Santos. Partida será no Estádio Alfredo Jaconi

Tiago Nunes

