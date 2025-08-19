Técnico do Juventude deixa aberta disputa pela lateral e mantém dúvida no ataque contra o Vasco

Elenco alviverde realizou o último trabalho no Estádio Alfredo Jaconi. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O técnico Thiago Carpini já tem o time que entrará em campo contra o Vasco, nesta quarta-feira (20), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. Porém, o técnico manteve as dúvidas na sua última entrevista antes da partida.

A primeira delas está na lateral-direita. Após a boa estreia de Igor Formiga contra o Vitória, o jogador se credencia a ser titular na vaga de Reginaldo. Ele marcou o primeiro gol da reação em Salvador. Com características diferentes de Reginaldo, Formiga deixa uma pulga atrás da orelha do técnico:

— Vai depender muito da estratégia. A disputa está em aberto, ninguém tem cadeira cativa. O Reginaldo precisa se provar a cada jogo, é um cara que a gente gosta muito, ele tem a nossa confiança, assim como o Formiga também já tem. Até por isso validamos a sua chegada e a disputa está em aberto. Seleção natural, ele entrou bem, aproveitou os minutos que teve em campo. O Reginaldo vai continuar aproveitando. Vamos entender também outros aspectos do jogo não só da parte técnica, características, estratégicas, mas também na questão física — comentou o técnico Thiago Carpini.

Com oito jogadores no Departamento Médico e o zagueiro Cipriano suspenso pela expulsão diante do Vitória, o time do Juventude terá mudanças. Na zaga, Abner e Wilker Ángel serão os titulares. A dúvida maior está no ataque, se o trio ofensivo será Taliari, Gabriel Verón e Matheus Babi.

— Olha o Taliari é um jogador que te dá muitas alternativas. Ele tem características que ele consegue flutuar, ele consegue ser um 9, ele consegue jogar de fora para dentro. Te dá alternativas para iniciar e para mudar no decorrer da partida, isso que a gente precisa. Já o Babi, um pouco menos, acho que é um 9 de bola final, mas que tem melhorado também alguns comportamentos sem a bola, que é uma coisa que eu cobro muito — analisou o técnico Thiago Carpini.