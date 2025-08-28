Técnico do Caxias encaminha equipe para duelo com o Maringá

Júnior Rocha vai com o que tem de melhor à disposição para última rodada da primeira fase. Porthus Junior / Agencia RBS

O desafio do Caxias neste sábado (30), às 17h, diante do Maringá, no Paraná, é encerrar a primeira fase da Série C deixando uma boa impressão. Líder na tabela, o Grená está há dois jogos sem vencer e quer fazer os últimos ajustes antes da estreia no quadrangular do acesso.

Por isso mesmo, o técnico Júnior Rocha só irá preservar da partida os atletas que estão pendurados com dois cartões amarelos e o centroavante Welder, que apresentou um desconforto na coxa.

— O Guedes e o Nescau estão fora do jogo, são os dois que estão pendurados. Todas as equipes do campeonato estão fazendo isso, nós não queremos perder os dois para o primeiro jogo do quadrangular — adiantou o treinador grená, que ainda completou:

— Jogo difícil, onde envolve uma equipe que ainda briga para não cair, dependendo de alguns resultados e de combinação de resultados, o Maringá pode, sim, ser rebaixado, a gente sabe da importância do jogo, e nós vamos com o que nós temos de melhor. Pessoal que estava sentindo desconforto, tirando o Welder que está fora da partida, o restante todos estão à disposição para a partida.

Quem está fora da viagem até Maringá é o volante Mantuan, com lesão na coxa direita. Já o meia Yann Rolim, sentiu um desconforto na coxa direita e também pode ser preservado.

Pedro Cuiabá e Tomas Bastos estão confirmados na equipe. O volante se recuperou de um desconforto no joelho esquerdo enquanto que o camisa 10 ficou de fora dos últimos dois jogos com uma fissura na costela. Na zaga, Alisson assume a titularidade após a saída de Lucas Cunha para o futebol árabe. E na frente, sem nenhum dos centroavantes à disposição, a tendência é de que Douglas Skilo atue junto a Calyson e Iago. O camisa 16 treinou entre os titulares em uma das atividades da semana.

Em relação aos três reforços contratados junto à Portuguesa, o volante Tauã e o atacante Igor Torres integram a delegação grená, mas não iniciam a partida. O zagueiro Gustavo Henrique será preparado para ficar à disposição para o primeiro jogo do quadrangular.

— Esses dois (Tauã e Igor Torres) viajam e estão à disposição, treinaram taticamente. Foi opção nossa da comissão não levá-los para o jogo com o Brusque, porque falta informação, falta instrução, falta entrosamento, mas treinaram a semana cheia conosco e já estão adaptados e prontos para estrear a qualquer momento. Não iniciam como titular, mas durante a partida provavelmente vão ter a sua vez — revelou Júnior Rocha.

A provável escalação grená diante do Maringá tem: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Douglas Skilo.