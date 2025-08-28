Esportes

Ausência e retornos
Técnico do Caxias encaminha equipe para duelo com o Maringá

Júnior Rocha irá preservar da partida apenas atletas que estão pendurados com dois cartões amarelos ou com algum desconforto muscular

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

