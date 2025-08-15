Técnico do Caxias comenta saídas de três atletas e revela que outro jogador teve proposta de time da Série B

Welder esteve próximo e deixar o clube enquanto esteve lesionado. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Na quinta-feira (15), três jogadores do elenco do Caxias que estavam emprestados pelo Criciúma deixaram o Estádio Centenário. O volante Eliedson e o atacante Petterson foram devolvidos ao Tigre para a disputa da Copa Santa Catarina, uma vez que no Grená, eles foram pouco utilizados. Já o centroavante Eduardo Melo foi negociado pelos catarinenses ao Remo.

Nesta sexta-feira (15), o técnico Júnior Rocha avaliou a saída dos três jogadores.

— Na verdade, eles são todos do Criciúma. Eles fizeram a carreira deles todas no Criciúma. O Eduardo vem atravessando um bom momento, recebeu oportunidade aqui, aproveitou e foi muito bem. Então, nada muda. A gente segue a nossa vida. Temos outros dois centrais muito bons, que são o Welder e o Nescau. E a vida que segue. Estamos bem municiados ali na frente — avaliou o treinador, que não descarta a vinda de reposições, sobretudo para o ataque:

— E a questão do beirada, se tiver oportunidade de mercado, independente da posição, o Caxias vai estar sempre alerta. Eu estou muito satisfeito com os atletas que estão aqui, a direção sabe disso. Já cansaram de nos oferecer atleta e a gente negou, não queremos quantidade, a gente quer qualidade.

Welder esteve perto de deixar o clube

Com a saída de Eduardo Melo, a tendência é de que o centroavante Welder receba mais oportunidades na equipe titular do Caxias. Depois de marcar dois gols na vitória sobre o Figueirense, pela quarta rodada da Série C, o atleta sofreu uma lesão no joelho na partida seguinte contra o Retrô. Ele voltou a campo 70 dias depois diante do Náutico.

E segundo o técnico grená, durante este período de recuperação, Welder recebeu uma proposta de um clube da Série B do Brasileiro e só não deixou o clube porque estava lesionado.

— Quando o Willen Mota saiu o Welder era o titular. E estava muito bem. Tanto é que nós quase o perdemos. Talvez vocês não saibam, mas nós o quase perdemos para a Série B. Só que como ele estava com esse problema no joelho e fez a cirurgia, ele não teve essa oportunidade. Inclusive, o clube iria pagar a multa rescisória dele — revelou Júnior Rocha, que concluiu:

— Nós temos que valorizar o nosso elenco aqui. Se as equipes de Série B estão querendo os nossos atletas, nós temos só que agradecer. Assim, é o empenho dos caras, a dedicação do dia a dia, a evolução deles.