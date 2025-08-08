Esportes

Foco no Grená
Notícia

Técnico do Caxias comenta interesse do Criciúma no retorno do centroavante Eduardo Melo

Júnior Rocha deu recado ao grupo de atletas para continuar a mobilização e performance em campo para que o clube dispute a Série B de 2026

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS