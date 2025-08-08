Técnico do Caxias comenta interesse do Criciúma no retorno do centroavante Eduardo Melo

Eduardo Melo garantiu a vitória grená sobre o Ypiranga, na última rodada da Série C. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Em entrevista coletiva, na quinta-feira (7), o diretor-executivo do Criciúma, Ítalo Rodrigues, admitiu o interesse do clube no retorno do centroavante Eduardo Melo, emprestado ao Caxias para a disputa da Série C do Brasileiro. O dirigente do Tigre deixou claro que a decisão ficaria a cargo do atleta.

Na manhã desta sexta-feira (8), o técnico grená, Júnior Rocha, comentou se existe alguma possibilidade do centroavante deixar o clube em meio à disputa da fase decisiva da competição. Uma vez que o Caxias já está classificado para a fase quadrangular, que irá definir as quatro equipes que subirão à Segunda Divisão.

— Nem preciso responder para vocês, se pegarem a entrevista do diretor (Ítalo Rodrigues), ele responde por si só: ninguém queria o Eduardo antes dele vir para cá. Então, ele está tendo oportunidade aqui, está feliz, assim como nós todos — apontou o técnico, rechaçando a saída de Eduardo Melo.

Júnior Rocha ainda lembrou de um recado que passou ao elenco sobre a possibilidade futura de disputar a Série B pelo próprio Caxias, em caso de acesso grená neste ano.

— Já conversei com eles todos e se eles quiserem jogar uma série B ano que vem, é só nós continuarmos nos mobilizando e performando da maneira que a gente está, que podemos levar o Caxias para a série B e jogar ano que vem a série B aqui — finalizou o técnico grená.