Tabu, demissão de Argel e opostos na tabela: Caxias e Tombense viveram situações diferentes em encontro do ano passado

O dois times voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira (18), pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Desta vez, Grená lidera, enquanto quem está no Z-4 é o time mineiro

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

