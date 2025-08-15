Tabu, demissão de Argel e opostos na tabela: Caxias e Tombense viveram situações diferentes em encontro do ano passado

No dia 26 de junho de 2024, Tombense e Caxias se enfrentavam em jogo atrasado da sexta rodada da Série C do Brasileiro. Programada para o fim de maio, a partida foi remarcada por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul.
E se na segunda-feira (18), o encontro entre os dois colocará frente a frente líder e lanterna da edição 2025 do torneio, no ano passado a situação era outra.
Os mineiros venceram o Caxias por 2 a 1 e voltaram a ocupar uma vaga no G-8. Já o Grená, em crise, estava afundado na zona de rebaixamento, em 18º, com apenas seis pontos.
Daquele confronto ainda permanecem no elenco do Caxias o volante Pedro Cuiabá, o meia Tomas Bastos — autor do único gol do Caxias na partida — e o zagueiro Lucas Cunha — que está suspenso para o duelo deste ano por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O goleiro Victor Golas fazia parte do grupo de atletas, mas estava lesionado.
Ficha técnica
Tombense 2x1 Caxias
Série C 2024 - 6ª rodada
Estádio Almeidão, em Tombos-MG
TOMBENSE
Felipe Garcia; Pedro Costa, Rony, Roger Carvalho e Emerson Barbosa; Kaio Mendes (Felipinho, int.), Pierre, Mikael e Pedro Oliveira (Yuri Nascimento, 34/2º); Rafinha (Ednei, 47/2º) e Igor Bahia (Diego Fernandes, 34/2º). Técnico: Raul Cabral
CAXIAS
Zé Carlos; Yuri Ferraz (Emerson Souza, 37/2º), Cézar Henrique (Lucas Ryan, 16/2º), Lucas Cunha e Mendes; Pedro Cuiabá (Elyeser, 16/2º), Emerson Martins (Peninha, 29/2º) e Tomas Bastos; Galvan (Robinho, 29/2º), Vitor Feijão e Álvaro. Técnico: Argel Fuchs
Gols: Igor Bahia (T), aos dois e aos seis minutos; Tomas Bastos (C), aos 23, no segundo tempo.
Cartões amarelos: Emerson Martins, Cézar Henrique, Yuri Ferraz, Vitor Feijão, Argel, Peninha (C). Rony, Felipinho, Micael, Roger, João Vitor (T).
Arbitragem: Michelangelo Martins de Almeida Junior, auxiliado por Bruno Cesar Chaves Vieira e Tulio de Farias Ribeiro Caldas. O trio é de Pernambuco. Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa-MG.
Fim da linha para Argel
A derrota grená para o Tombense em 2024 marcou o fim da terceira passagem do técnico Argel Fuchs no Estádio Centenário. Após o jogo, o treinador foi demitido e não acompanhou a delegação para a partida seguinte, também fora de casa, diante do Floresta.
O time chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória na competição. Foi apenas uma em oito rodadas no campeonato nacional. Aos 49 anos, Argel deixou o clube após 16 jogos entre Gauchão, Copa do Brasil e Série C e um aproveitamento de 41%.
Tabu
Já em 2025, a maré mudou de lado. O grená pode confirmar a liderança definitiva da primeira fase e colocar o Tombense muito próximo da Quarta Divisão.
Mas o Caxias nunca venceu os mineiros na história. Foram apenas três partidas disputadas e o Tombense ganhou todas. O Caxias marcou dois gols e sofreu cinco. Os duelos ocorreram na disputa da Série C.
Confira:
Tombense 2x1 Caxias - Série C 2024
Caxias 1x2 Tombense - Série C 2015
Tombense 1x0 Caxias - Série C 2015