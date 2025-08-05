Esportes

Inesquecível
Notícia

Sonho realizado: Jovens do Juventude recebem camisas e chuteira de Neymar após jogo pelo Brasileirão

Abner e Marlon postaram nas redes sociais a emoção de terem enfrentado um ídolo na última segunda-feira, diante do Santos, no Morumbis, com a camisa do Juventude

Tiago Nunes

