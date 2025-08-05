Sonho realizado: Jovens do Juventude recebem camisas e chuteira de Neymar após jogo pelo Brasileirão

Além da camisa de Neymar, Marlon também ganhou uma chuteira na sua estreia pelo time profissional Instagram / Reprodução

Para os jovens Abner e Marlon, a derrota do Juventude para o Santos por 3 a 1 na noite da última segunda-feira, no Morumbis, teve um significado além das quatro linhas. Para a dupla, que antes só jogava com Neymar no videogame, a partida representou a realização de um sonho de infância: enfrentar o ídolo em campo e, de quebra, voltar para casa com presentes inesquecíveis.

Abner, zagueiro, e Marlon, atacante, entraram no segundo tempo do jogo e tiveram a oportunidade de dividir as quatro linhas com o craque do Santos, que marcou dois dos três gols da vitória de sua equipe. Apesar do placar adverso, o momento foi de grande emoção. Ao final da partida, ambos foram agraciados com mimos de Neymar.

Abner recebeu uma camisa autografada e, em suas redes sociais, expressou a alegria: "Mais um sonho de moleque realizado, muito obrigado".

Já o atacante Marlon teve um momento ainda mais especial, retornando com uma camisa e uma chuteira autografadas. O jogador fez a sua estreia no profissional com a camisa do Juventude e diante de um ídolo.

— Foi uma noite especial para mim, não por realizar um sonho, mas sim dois. A sensação de pisar em campo profissionalmente é algo indescritível... Além de tudo, estrear contra meu maior ídolo, podendo dividir as quatro linhas com essa lenda do futebol é mais uma coisa que lembrarei eternamente, cada jogada, cada drible, me inspiro nele — declarou o jovem da base do Juventude.

Marlon finalizou o post com uma mensagem de otimismo para o Juventude:

— Não foi o resultado que queríamos, mas vamos trabalhar para sair dessa, podem contar comigo — disse o jovem.