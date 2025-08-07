Sonho de Série A, recursos e reforços: presidente do Juventude fala sobre momento de crise no Brasileirão

Presidente Fábio Pizzamiglio tem mandato até o fim do ano no alviverde. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Thiago Carpini já avisou que não quer o rótulo de "salvador da pátria", mas este era o sentimento de quem acompanhou de perto o seu retorno dentro do Estádio Alfredo Jaconi. O clima de esperança retornou com força após a chegada do treinador. Nos bastidores, o ambiente mudou.

O próprio presidente Fábio Pizzamiglio fez uma explanação prolongada antes das perguntas dos jornalistas presentes na sala de imprensa do Estádio Alfredo Jaconi, na manhã de quarta-feira. O dirigente revelou ser um sonho contar com o treinador na Série A, pois em 2024 o projeto foi interrompido após uma proposta irrecusável do São Paulo.

— Thiago Carpini é um sonho nosso de ter, gostaríamos de ter continuado lá atrás com a proposta que tu recebeu, todos fomos favoráveis, era um passo que tinha que dar, e agora é um sonho de ter na Série A. O momento não é tão bom, mas sabemos que é possível, é possível ter um bom resultado, e a gente sabe, todos aqui sabemos das qualidades do Carpini e sua comissão — comentou o presidente do Juventude.

O Juventude vai para o terceiro treinador ao longo da temporada de 2025. Fábio Matias começou a temporada, mas deixou o clube com 26 jogos. Foram 12 vitórias, quatro empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 51,8%. Depois, Claudio Tencati assumiu a equipe, mas os resultados não vieram. Foram cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória. Aproveitamento de 19%. Sobre as multas dos outros treinadores, Pizzamiglio explicou que não vai onerar o orçamento.

— Com relação a multas de treinadores passados, a gente tem uma política aqui que a gente implementou de diminuição das multas conforme a nossa posição dentro do campeonato. Então, é algo que não impactou tanto no orçamento — contou o mandatário.

RECURSOS E REFORÇOS

O Juventude tem um orçamento que passa dos R$ 100 milhões. Porém, ainda é muito distante dos outros grandes da elite do Brasileirão. Segundo Pizzamiglio, é papel da direção encontrar recursos e fazer um esforço para reverter a situação em campo.

— Quanto à liberação de novos recursos, aí é uma decisão de diretoria. Chega no final do campeonato, a gente sempre tem que fazer isso. A gente sabe que nem tudo funciona conforme o planejado. Isso nas nossas empresas já é assim, imaginando o futebol. Então, é uma escolha que a gente tem que fazer. Se desiste de tudo, deixa para o ano que vem e a próxima diretoria que vier que resolva, ou a gente já, num momento como agora, que é possível talvez algum outro investimento possa fazer uma grande diferença, vamos fazer. Eu nunca fui de desistir — declarou Fábio Pazzamiglio.

A gente está muito atento a oportunidades no mercado, dentro da condição financeira que a gente tem JULIO RONDINELI Executivo de futebol do Juventude

Sobre reforços quem respondeu foi o executivo de futebol. Júlio Rondinelli adota um discurso de cautela, evita especulações e prefere não falar em quantidade, mas o Juventude busca de dois a três nomes, sendo um goleiro, Jandrei, do São Paulo.